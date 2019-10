Reza Zarrab yeniden tanık olacak!

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılama süreci devam eden Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) aynı mahkemede görülecek Halkbank davasında tanık olarak dinlenebileceği kaydedildi.





VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre, Zarrab davasını yakından takip eden New York Barosu avukatı Cahit Akbulut, dün New York Güney Bölgesi tarafından yayınlanan Halkbank iddianamesiyle ilgili görüşlerini aktardı.





Avukat Akbulut, daha önceki yargı sürecinde eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın jürili duruşmalarında tanık olarak dinlenilen Zarrab'ın, savcılık tarafından Halkbank davasında tanık olarak hâkim karşısına çıkartılabileceğini kaydetti.





Akbulut, Halkbank’ın 45 sayfalık iddianamesinin Reza Zarrab ve Hakan Atilla’nın aleyhine hazırlanan iddianamelerinin bir özeti olduğunu, neredeyse tüm suçlama ve yorumların bu iki davada yer alan iddianamelerden alınıp düzenlendiğini ifade etti.





"ZARRAB DAVASINDAKİ GİZLİ DOSYALARDAN BİRİ"





Avukat Akbulut, Halkbank iddianamesinin 2015 yılında eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara tarafından açılan Zarrab davasıyla aynı dosya numarasını taşıdığını belirterek, “Halkbank iddianamesinin muhtemelen Zarrab davasına eklenen gizli dosyalardan biri olma olasılığı çok yüksek.” diye konuştu.





Avukat Akbulut Halkbank iddianamesinin tamamının geçmişteki iddianamelerden alıntılandığını belirterek, “Reza Zarrab ve Hakan Atilla aleyhine hazırlanan iddianameler Halkbank iddianamesine dayanak olmuş. Halkbank davası aynı mahkemede aynı hâkim tarafından görülecek. Dosya numarası da Zarrab davasının aynısı. Bu ifadeleri hâkim Berman daha önce duymuştu.” dedi.





Avukat Akbulut, “İddianameye baktığınız zaman ilginç bir şey görüyorsunuz. Ek iddianame olarak hazırlanmış, bu da bize daha önce bu konuda hazırlanmış başka bir iddianamenin olduğunu gösteriyor. Bu yeni iddianame büyük bir olasılıkla eskisiyle değiştirilmiş ya da iddianameye girmiş bazı bölümler veya kişiler çıkartılmış. Bu iddianame daha önce hazırlanmış ve açılması için gününü beklemiş. Muhtemelen daha önce hazırlanan iddianamenin hükmü kalmamış veya güncelliğini yitirmiş. Yeni hazırladıkları son bazı eklemelerle ‘ek iddianame’ olarak sunmuşlar.” dedi.





"REZA ZARRAB YENİDEN TANIK OLABİLİR"





Davanın açılma zamanının dikkat çekici olduğunu belirten Akbulut, “Şu anda savcılığın elindeki en iyi şahit Reza Zarrab. Halkbank davası sürerse bu konuda biz halen yargı sürecini tutuklu olarak sürdüren Zarrab'ı biz yeniden mahkemede ‘star tanık’ olarak görebiliriz. Bu konuda en fazla bilgiye sahip Zarrab. Bu davada da ifadesine başvurulabilir. Daha önce Halkbank aleyhine tanıklı etmişti. Dosya kayıt numarası bile Zarrab davasıyla aynı olan Halkbank davasının dün yayınlanan iddianamesi muhtemelen buradaki 40’a yakın gizli dosyadan biri olabilir” diye konuştu.





ZARRAB DAVASINDA NE OLMUŞTU?





İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı olan Reza Zarrab'ın kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ettiği ve savcılık makamı lehine tanık olarak ifade verdiği dava 27 Kasım 2017‘de başlamıştı.





Tanıklığı uyarınca duruşmalarda İran'a karşı yaptırım ve ambargo rejimini delmek için nasıl bir sistem kurulduğunu ve uyguladığını anlatan Zarrab, aynı zamanda sistemi işletebilmek için üst düzey Türk yetkililere nasıl ve ne kadar rüşvet verdiğinin ayrıntılarını da mahkeme heyeti ile paylaşmıştı.





Zarrab ifadesinde dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’la kurdukları sistemi anlatmış, Çağlayan'a 45-50 milyon euro civarında rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Zarrab, İran'ın Türkiye'de biriken petrol ve doğal gaz gelirlerinin Türkiye dışına çıkarılması için yasadışı altın ve gıda ticareti üzerinden kurdukları sisteme Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yardım ettiğini söylemişti.





ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesine yardım ettiği gerekçesiyle New York'ta tutuklu yargılanan ve 32 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Atilla, mahkumiyet cezasının sona ermesinin ardından Türkiye'ye sınır dışı edilmişti.