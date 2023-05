Reza Zarrap davasında kritik gelişme

ABD'de görülen Rıza Sarraf davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yedi yıldır hem Türkiye hem de ABD’de yakından izlenen dava dosyasına geçen ay iki gizli dosya eklenmişti. Hukukçular, uzun bir süre sonra dava arşivine yeniden iki gizli dosyanın birden girmesiyle Sarraf davasında yeni gelişmelerin olabileceğine işaret etmişti.



Voa Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Rıza Sarraf davasında gizli dosya sayısı bu hafta 55'e yükseldi. Gizlilik kararı bulunan dosyalarda bir belge, delil ya da binlerce belge ve delil olabiliyor. Gizlilik kararı bulunan dava dosyalarında Rıza Sarraf’ın yeni itirafları ve Halkbank davasıyla ilgili bazı gelişmelerin yanı sıra yeni iddianamelerin de yer alabileceği belirtiliyor.

Halkbank davasında mahkemenin kararı bekleniyor



Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank'ın, ABD Anayasa Mahkemesi'ndeki temyiz başvurusuyla ilgili aldığı kararda ABD Anayasa Mahkemesi, Halkbank’ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında yargılamadan muaf olduğu iddiasını reddetmiş, dava dosyasını yeniden değerlendirerek karara bağlaması için, New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'ne geri göndermişti.



Dava dosyası bir ay önce yeniden kendi yargı alanına gönderilirken, New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nde şimdiye kadar kararla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.



Hukukçular ağırlıklı olarak daha önce iki kez Halkbank’ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamına girdiğini iddiasını reddeden New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nden benzeri bir kararın çıkabileceği görüşünde.