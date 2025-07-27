Samanyolu Haber /Gündem / Rezalet, sefalet, işbilmezlik, liyakatsizlik hepsi tek karede! /27 Temmuz 2025 11:40

Rezalet, sefalet, işbilmezlik, liyakatsizlik hepsi tek karede!

12 saattir yangının sürdüğü Bursa’da gece boyunca dinlenmeden alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekiplerinin bir halı sahada yatarak dinlenmeye çalıştığı anlar yürekleri dağladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu rezalet, sefalet, işbilmezlik, liyakatsizlik hepsi tek karede böyle görüntülendi.

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Bursa'da üç ilçeyi etkisi altına alan ve üç köyün tahliyesine neden olan orman yangınında, alevlere karşı gece gündüz demeden savaşan itfaiye ekiplerinin dinlenme anları yürek burktu.



HALI SAHADA DİNLENDİLER

Yangına 12 saat boyunca müdahale eden ve ormanın derinliklerine kadar girerek alevleri kontrol altına alan itfaiyeciler, sabaha karşı bir halı sahada kısa süreliğine istirahate çekildi.



GECE BOYUNCA MÜCADELE ETTİLER

Gürsu’nun Karahıdır ve İğdir mahaleleri ile Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık köyünde çıkan yangınlara müdahale eden itfaiye, orman, jandarma ve destek ekipleri, gece boyunca alevlerle mücadele etti.

Orman kahramanları, halı saha zeminine yatarak uyumaya çalıştı. Ardından ekipler, yangın bölgesine dönerek soğutma çalışmalarına katıldı.
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