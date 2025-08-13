Rezan Epözdemir adliyede... Neler konuşacak merak konusu

Kamuoyunda birçok önemli davanın avukatı olarak tanınan Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı, avukat Epözdemir’in “F.../PDY’ye yardım”, “rüşvet” ve “siyasal ve askeri casusluk” iddialarıyla bağlantılı yürütülen soruşturmalar çerçevesinde verildi.



10 Ağustos sabah saatlerinde, Epözdemir’in Levent’teki hukuk bürosunda Terörle Mücadele ve Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı arama yapıldı. Soruşturma kapsamında avukatın ofisinde delil toplanması amaçlandı.



Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Rezan Epözdemir’in emniyette susma hakkını kullanarak, savcılıkta ifade vereceğini söylediğini belirtti. Saymaz, “Epözdemir, üç günlük gözaltından sonra biraz önce İstanbul Emniyeti’nden Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.” dedi.



Soruşturma kapsamında MASAK raporu doğrultusunda bazı şüphelilerin bankalarda kasalarının bulunduğu tespit edildi. Savcılık tarafından bu kasalara el konulmasına karar verildi.



Fırat Epözdemir’in ofisinde çalışan bazı kişilere gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında ismi daha önce makaron dosyası ile gündeme gelen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı’nın katibi de bulunuyor. Soruşturma kapsamında koruma polisleri de tanık olarak ifade verecek.