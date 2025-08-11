Rezan Epözdemir’e ağır suçlama: 'Tahliye için savcıyla birlikte 150 bin dolar rüşvet aldı'

Kamuoyunun yakından takip ettiği bir dizi davanın avukatlığını üstlenmesi ile adından söz ettiren Rezan Epözdemir, dün sabah 05.45 gibi gözaltına alındı. Hakkında 2 ayrı soruşturma bulunan Av. Epözdemir’e ağır suçlamalar yöneltiliyor.





Halktv'nin haberine göre Av. Epözdemir soruşturmasına ilişkin bazı kişilerin ifadesi ‘tanık’ sıfatı ile alındı. Soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan A. D., dikkat çeken bilgiler paylaştı. A. D. 2017-18 yıllarında, hakkındaki bir soruşturma nedeni ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cengiz Çallı ile görüştüğünü ifade etti. El konulan 7 aracı için Savcı Çallı ile görüştüğünü kaydeden A. D., bu kişinin yönlendirmesi üzerine Avukat Rezan Epözdemir’in Etiler’deki ofisine gittiğini belirtti.





SAVCI, ŞÜPHELİYİ AVUKATA YÖNLENDİRDİ!

Tedbir konulan araçlardan biri üzerindeki şerhin kaldırılması için talepte bulunduğu Savcı Çallı’nın, kendisini Av. Epözdemir’e yönlendirdiğini söyleyen A. D., ifadesinin devamında “Burada Rezan Epözdemir bana, dosya savcısı Cengiz Çallı’nın arkadaşı olduğunu, Cengiz’in araç şerhlerinin kaldırılması için 50 bin Euro istediğini bu parayı da Cengiz Çallı ile bölüşeceklerini söyledi. Benden talep ettikleri 50 bin Euro’yu vermem halinde işlemleri hızlı bir biçimde halledeceklerini söyledi. Ben de mecbur kaldığım için bu parayı vermeyi kabul ettim” dedi.





50 BİN EURO’YU VERDİ ŞERH KALKTI!

A. D., işlemleri takip etmesi için Av. Epözdemir’e vekâletname de çıkardığını kaydetti. A. D., üzerinde anlaşılan 50 bin Euro’yu da bir hafta gibi bir süre içinde Florya’daki ofisinde Av. Epözdemir’e teslim ettiğini öne sürdü. A. D., 50 bin Euro’yu verdikten sonra aracı üzerindeki şerhin kaldırıldığını ifade etti.





‘İKİSİ İLE DE YAKIN İLİŞKİ KURDUM’

Anılan olaydan sonra hem Savcı Çallı hem de Av. Epözdemir ile yakın bir ilişki kurmaya başladığını ifade eden A. D., ikilinin çok yakın ilişki içinde olduklarını ise “Birlikte gece kulüplerine gidiyorlardı. Yemeğe gidip geliyorlardı. Rezan Epözdemir, Cengiz Çallı’yı sık sık odasında ziyaret ediyordu. Hatta duyduğum kadarı ile Cengiz Çallı’nın makam koltuğuna dahi oturuyordu” sözleri ile anlattı.





KAÇAKÇIDAN ‘BİZİM İÇİN SAVCI İLE GÖRÜŞ’ TEKLİFİ!

Devam eden süreçte, 19 kişiyi kapsayan makaron soruşturmasının da Savcı Çallı tarafından yürütüldüğünü ifade eden A. D., şüphelilerden Nurbari Erşahin’in kendisi ile temasa geçtiğini ifade ederek “Bu kişi bana, ‘Senin Cengiz Çallı ve Rezan ile aran iyi. Görüş de dosyada bize yardımcı olsunlar’ dedi. Bunun üzerine ben hem Rezan ve Cengiz Çallı ile görüştüm. Cengiz ve Rezan bana, 150 bin dolar rüşvet karşılığında tahliye edebileceklerini söyledi. Durumu Nurbari Erşahin’e ilettim. Kendisi tahliye karşılığında 150 bin dolar vermeyi kabul etti. Anlaşmamıza göre bu paranın 75 bin doları tahliyeden önce, kalanı ise tahliyeden sonra verilecekti” ifadelerini kullandı.





‘TAHLİYE İÇİN 150 BİN DOLAR RÜŞVET’ İDDİASI

150 bin dolarlık paranın ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra Savcı Çallı’nın, Florya Şenlikköy’deki evine gelerek 75 bin doları elden aldığını anlatan A. D. “Cengiz Çallı, parayı aldıktan sonra bana, aldığı parayı teslim etmek üzere Rezan’ın ofisine gideceğin söyledi” diye konuştu. A. D., kalan 75 bin doları ise 2 parça halinde Savcı Çallı’ya teslim ettiğini öne sürdü. A. D.’nin iddiasına göre, söz konusu para teslimlerinin biri savcının odasında, bir diğer ise birlikte dışarıda yemek yedikleri esnada gerçekleşti.





‘TAHSİSLİ 2 ARAÇTAN BİRİNİ AVUKAT KULLANDI’

Savcı Cengiz Çallı’ya emniyet tarafından tahsis edilen çakarlı 2 koruma aracından birini Av. Epözdemir’in kullandığını iddia eden A. D., “Savcının oğlu, stajını da avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde yaptı” dedi.





‘SAVCININ UYAP EKRANINA DA BAKIYORDU’

Av. Epözdemir’in, Savcı Çallı’nın odasına çok rahat girip-çıktığını öne süren A. D. ifadesinin devamında “Av. Epözdemir, bu esnada, Savcı Cengiz’in UYAP ekranına bakarak, bahsettiğim dosyalar dışında benim bilmediğim diğer dosyalarda taraflar hakkında sorgulamalar yaptığını tarafların adres ve kimlik bilgileri ile ilgili araştırmalar yaptığını biliyorum” dedi.





‘KORUMA POLİSİ İLE KATİP DE BİLİYOR’

A. D., Bodrum’daki lüks bir otel ile ilgili çıkan olumsuz bir haber için erişim engeli kararının da aynı savcı tarafından verilmesi sonrası, Av. Epözdemir ile Savcı Çallı’nın anılan otelde ücretsiz tatil yaptığını savundu. A. D., verdiği bilgiler ve olaylara savcının koruma polisi E. işe katibi K.’nin de tanık olduğuna işaret etti.





Bu arada, hakkındaki dava Yargıtay 5. Ceza Dairesinde devam eden Cengiz Çallı’nın avukatlığını ise Rezan Epözdemir sürdürüyor.