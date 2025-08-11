Epözdemir sorgusunda ‘cep telefonu şifresi’ krizi

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, avukat Rezan Epözdemir’in sorgusunda ciddi bir krizin yaşandığını ileri sürdü.



Tayyar’ın iddiasına göre, şüpheli konumundaki Epözdemir, cep telefonunun şifresini ısrarla vermek istemedi. Bu nedenle sorgu süresi uzatılırken, krizin aşılması için yoğun temaslar yürütüldü.



Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un da aralarında bulunduğu “hatırlı” birçok ismin devrede olduğunu ve Başsavcı Akın Gürlek üzerinde büyük bir baskı oluşturulduğunu öne sürdü. İddiaya göre Gürlek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dosyasında bile bu denli yoğun bir baskı ile karşılaşmamıştı.



Epözdemir’in cep telefonunun açılmasına karşı çıkan isimlerin, mevcut delillerle soruşturmanın tamamlanmasını ve serbest bırakılmasını talep ettikleri aktarıldı.



Tayyar, paylaşımında “Şüphelinin cep telefonunun açılma ihtimali, Uçum başta olmak üzere kimleri neden rahatsız etti?” sorusunu gündeme getirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.