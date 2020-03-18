Samanyolu Haber /Gündem / Rezervasyonlar şimdiden iptal edildi, turizmcinin gözü yerli turistte /18 Mart 2020 09:38

Rezervasyonlar şimdiden iptal edildi, turizmcinin gözü yerli turistte

Turizmciler dünyayı etkisi altına alan ve küresel salgın ilan edilan Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği yabancı turisti yerliyle telafi etmeye hazırlanıyor.

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Koronavirüs vakası, en büyük darbelerden birini seyahat sektörüne vurdu. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye dahil birçok ülke seyahat uyarısında bulunurken, İtalya gibi vaka sayısının hızla arttığı bazı ülkeler sınır kapılarını tamamen kapatarak kendini karantina altına aldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, yerli turist için özel bir kampanya paketi hazırlığına başlayan turizmciler, yabancı turist kaybını yerliyle telafi edecek.

Şimdiden yüzde 40 iptal 
Bugüne kadar yurtdışından yüzde 40'a varan oranlarda iptal aldıkların ve yeni rezervasyonun gelmediğini aktaran Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yabancı turistteki kaybı telafi etmek için yerli turiste yönelik özel bir kampanya hazırlığında olduklarını dile getirdi.

Türkıye'deki otellerin dezenfekte işlemleri için uluslararası bir şirketle anlaştıklarını aktaran Bağlıkaya, sezon öncesi için yeni tedbirler alacaklarını kaydetti.

Virüsün devam etmesi halinde açık büfe sisteminin uygun olmayacağını aktaran Bağlıkaya, her şey dahil sisteminin şekil değiştireceğine ve yeni modellerin gelişeceğine dikkati çekti.
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