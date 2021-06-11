Samanyolu Haber /Gündem / Rezervleri eriten Merkez Bankası doları düşürmek için altın satıyor /11 Haziran 2021 14:39

Rezervleri eriten Merkez Bankası doları düşürmek için altın satıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) doları düşürmek için altın satmaya başladığı öne sürüldü. 20 ton altın satılacağı haberlerinin ardından dolar 8,28 liraya kadar geriledi.

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Net döviz rezervleri -50 milyar dolara gerileyen Merkez Bankası’nın döviz açığını kapatmak için elinde kalan altınları da satacağı öne sürüldü. Satışın yol açacağı altın açığını kapatmak için altın-TL swap (takas) ihalesi yapılacağı belirtiliyor.

İHALE BUGÜN 15.00’DA
Anlaşılır Ekonomi adlı hesaptan yapılan açıklamada “Merkez Bankası, 3 ay vadeli altın swap ihalesi açtı. Merkez Bankasının geleneksel yöntemle açtığı ihalede valör 15 Haziran,  vade 14 Eylül olarak belirlendi.  İhale tutarı 20 ton olurken, teklifler saat 15:00 – 15:30 arasında  alınacak” denildi. Güne 8,48 ile başlayan dolar swap haberlerinin ardından 8,28 liraya kadar düştü.

44 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ALTIN VAR
Resmi verilere göre TCMB’nin mülkiyetinde 370 ton altın bulunuyor. Bankaların altın hesapları karşılığında munzam karşılık olarak bıraktığı altınlar dahil edildiğinde Merkez Bankası’nın güncel ons fiyatıyla toplam 44 milyar dolarlık altını bulunuyor.
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