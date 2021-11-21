Samanyolu Haber /Politika / "Rezil olmamak adına..." /21 Kasım 2021 22:48

"Rezil olmamak adına..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim ama sen kadrini bilmedin" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir. O davaları geri çekme, sonuna kadar götür" dedi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim ama sen kadrini bilmedin" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir. Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasında "Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın" açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şu açıklamaları yaptı:

"Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu'nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.

2011’den bu güne kadar, Şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44’tür. Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır.

Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.

Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Rezil olmamak adına..." Sonraki Haber >>

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Alman Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Alman Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

İşte operasyonun perde arkası

İşte operasyonun perde arkası

Peker ile ilgili çarpıcı iddia

Peker ile ilgili çarpıcı iddia

Arşivler unutmaz

Arşivler unutmaz

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Kamp merkezinde dua saati

Kamp merkezinde dua saati

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:47:49