Samanyolu Haber /Teknoloji / Richard Branson’un uzaya roket gönderme girişimi başarısız oldu /27 Mayıs 2020 11:07

Richard Branson’un uzaya roket gönderme girişimi başarısız oldu

Corona virüs (Covid-19) krizi nedeniyle iflasın eşiğine gelen havayolu şirketi Virgin Atlantic’in sahibi Richard Branson'un ilk uzaya roket gönderme denemesinin başarısız olduğu açıklandı.

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İngiliz iş insanı Richard Branson’un sahibi olduğu Virgin Group bünyesinde faaliyet gösteren Virgin Orbit’in uzaya ilk roket fırlatma girişimi başarısız oldu.  

Şirket, yaptığı açıklamada, “Cosmic Girl” isimli Boeing 747’nin kanadından fırlatılan “Launcher One” adlı roketin ABD’nin Güney Californiya sahillerindeki Pasifik Okyanusu üzerindeki ilk uçuşunun başarısız olduğunu doğruladı. Açıklamada,  tanımlanamayan bir sorun nedeniyle girişimin yarıda sonlandırıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Uçaktan temiz bir tahliye olduğunu doğruladık. Ancak görev kısa bir süre sonra uçuşa son verdi. Cosmic Girl ve uçuş ekibimiz güvende ve üsse geri dönüyorlar.Motorların ateşlemesinden kısa bir süre sonra bir ‘anormallik’ meydana geldi.”

TİCARİ OPERASYONLAR  İÇİN KULLANILACAKTI

Uçuşun amacı, yörüngede yararlı bir uyduya sahip olmak yerine fırlatma sürecinin her adımında veri toplamaktı.  Boeing 747'nin kanadında gökyüzüne taşınan roketin, bir gün ekmek kızartma makinelerinden buzdolaplarına kadar değişen boyutlardaki eşyaları taşıyan küçük uyduları uzaya fırlatmak için kullanılabileceği umuluyordu.

Başarılı bir uçuş, Branson'un uzayda gerçekleşen  ticari operasyonlara bir adım daha yaklaşmasına yardımcı olacaktı ve aynı zamanda, corona virüs pandemisi nedeniyle zarar gören finans durumunu düzeltmesine yardımcı olabilecekti. Bu yılın başında  çoğu çalışanını eve gönderen ve sahip olduğu havayolu şirketi Virgin Atlantic iflasın eşiğine gelen Branson,  yoluna devam etmek için dramatik bir adım atmış olacaktı.

MUSK: YÖRÜNGEYE UYDU FIRLATMAK ZOR BİR İŞ

Çarşamba günü, SapceX ile birlikte NASA astronatlarını 9 yıl sonra bir roketle ABD topraklarından uzaya gönderecek olan Tesla CEO’su Elon Musk, Branson’un başarısız girişimi hakkında yorum yapan ilk kişilerden biri oldu.

47 yaşındaki rakip girişimci, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “'Bunu duyduğuma üzüldüm. Yörüngeye uydu fırlatmak zor bir iş,. Falcon 1 ile bize dört deneme yaptık” ifadelerni kullanarak, “SpaceX'iin ilk fırlatma girişiminin sadece 25 saniye sonrasında düşerek başarısız olmasına atıfta bulundu.
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