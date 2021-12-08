Samanyolu Haber /Gündem / Rıdvan Dilmen oyunun rengini açıkladı /08 Aralık 2021 22:13

Rıdvan Dilmen oyunun rengini açıkladı

Türkiye'nin seçim tartışmaları içinde olduğu şu günlerde eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, oyunun rengini belirten bir açıklama yaptı.

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Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum" programına katılan Rıdvan Dilmen siyaset ile ilgili soruları yanıtladı.

Rıdvan Dilmen siyasi görüşünün nasıl değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kime atacağını şu sözlerle açıkladı:

"Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece de oyumu Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa AKP'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim.

"CUMHURBAŞKANI BIRAKINCA BEN DE OY VERMEYİ BIRAKIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy verdiğini fakat Erdoğan bırakırsa AKP'ye oy vermeyeceğini söyleyen Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman CHP'nin başında Deniz Baykal vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimseye oy vermem" dedi.
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