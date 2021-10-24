Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Fenerbahçe yorumu

Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi evinde Alanyaspor'u ağırladı. Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen TRT Spor ekranlarında maçın ilk yarısı ve ikinci yarısı hakkında yorumlarda bulundu.





Dilmen'in yorumları şöyle:





"6 maçtır kaybetmeyen ve 1 hafta önce 6 gol atan Alanyaspor'un şutu yoktu ilk yarıda. Ancak Fenerbahçe set oynarken pas trafiğinde yavaş kaldı. Bu anlamda daha pozisyonlu ilk yarı oynamasını beklerdim.





Fenerbahçe 8 şut attı. Alanyaspor'un 49 dakika boyunca hiç etkili atağı olmadı. Fenerbahçe önde baskı ile pozisyonlar buldu. Hücum ederken yavaş oynuyor, Alanyaspor da pozisyon vermemeye çalışıyor. Fenerbahçe de bulamadı. Set oynarken, hızlı paslaşmalısınız.





Bülent Korkmaz’ı canı gönülden kutluyorum. Takımı çok iyi hazırlamış. Fenerbahçe taraftarını da tebrik ederim. Maça büyük ilgi gösterdiler.''





MESUT'U OYNATMAM





''Ben Pereira olsam bu takımda Mesut Özil'i oynatmam. Bu takımda Mesut'u oynatırsan yakarsın. Ben Ali Koç olsam İrfan Can'ı bu takıma transfer etmezdim. Fenerbahçe'nin yediği gollerde asla tesadüf yok. Aynı yerden yiyor, ekip söylemiyor mu? Hoca mı görmüyor? Anlamıyorum. Fenerbahçe hazırlık maçlarından bu yana aynı golleri yiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsam, buna bir şey yaparım. Bence Vitor Pereira bunu görmüyor, gören insan bunu yapar mı? Devamlı aynı goller! Fenerbahçe, asla bu sistemde oynamaz!''





"Valencia ile başlarsın, maçı koparırsın, sonra Serdar Dursun'u alırsın, Pereira bugün tam tersini yaptı. Serdar'ı son 15 dakika karombole olan oyunda alırım. Fenerbahçe asla ve asla bu düzende oynamaz. Fenerbahçe'nin zayıf kadrosu yok. Çok güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe doğru oynatılırsa, bol alternatifli kemik gibi takımdır. Çok iyi stoperleri var. Tartışmasız. İdare edecek iki beki var. Enner Valencia, Perşembe'den Pazar'a son 23 dakika oynayabilecekse hiç kadroya alma. 45 dakika oynar. Ben de biliyorum milli takıma gittiğini, yorucu maçlar geçirdiğini. Fenerbahçe'nin şu anda en büyük gol silahı. En kötü devrede sokarım."