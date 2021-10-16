Samanyolu Haber /Spor / Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu açıklaması /16 Ekim 2021 00:06

Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu açıklaması

Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın ardından Medipol Başakşehir'de teknik direktörülük görevine getirilen Emre Belözoğlu için bakın nasıl bir yorumda bulundu.

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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, İstanbul Başakşehir'e konuk oldu. Maç, Başakşehir'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Aykut Kocaman'ın görevden ayrılmasının ardından turuncu-lacivertliler koltuğa eski kaptanları Emre Belözoğlu'nu oturtmuşlardı.

Belözoğlu, Başakşehir'in başında çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı mağlup ederek 3 puanı almasını bildi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise katıldığı yayında Belözoğlu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Teknik direktörlük değişimlerinde bir reaksiyon olur, biz buradayız diye. Başakşehir'de yeni teknik direktör derken, eskiden takım kaptanıyken de yardımcı hoca gibiydi. Emre Belözoğlu'nun iyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum."

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