Samanyolu Haber /Gündem / Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş iddiası /14 Eylül 2020 00:30

Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş iddiası

Fenerbahçe'nin eski yıldız isimlerinden ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu.

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Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında Beşiktaş'ın Hırvat futbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna katacağını dile getirdi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında Beşiktaş'ın transfer edeceği golcü futbolcunun adını söyledi.

Dilmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın, sağ bek transferinde Nazım'ı istediklerini söyledi ama daha anlaşma olmadı tabi. Kalinic'i alıyoruz dedi ve muhtemelen olacak o iş diye düşünüyorum. Bütçeye göre bir şeyler yapmaya çalışıyor hoca." ifadelerini kullandı.

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