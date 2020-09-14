Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş iddiası

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında Beşiktaş'ın Hırvat futbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna katacağını dile getirdi.





Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında Beşiktaş'ın transfer edeceği golcü futbolcunun adını söyledi.





Dilmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın, sağ bek transferinde Nazım'ı istediklerini söyledi ama daha anlaşma olmadı tabi. Kalinic'i alıyoruz dedi ve muhtemelen olacak o iş diye düşünüyorum. Bütçeye göre bir şeyler yapmaya çalışıyor hoca." ifadelerini kullandı.



