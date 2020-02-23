Samanyolu Haber /Spor / Rıdvan Dilmen'den Galatasaray ve 'penaltı' yorumu /23 Şubat 2020 21:47

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray ve 'penaltı' yorumu

Galatasaray'ın 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdiği 3-1'lik derbi sonrasında yorumcu Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın penaltısıyla ilgili bir yorum geldi.

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın kazandığı ve gole çevirdiği penaltıya ilişkin "Galatasaray'ın penaltısını penaltı olarak görmüyorum. Fenerbahçe hakemle yenildi demem fakat şu var. Büyük kulüplerin statlarında böyle kart gösterilmez. Temel anlamda Fenerbahçe'ye çok rahat kartlar gösteriliyor" dedi.

NTV'de %100 Futbol programında maçı değerlendiren Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün olmasa Galatasaray bir gün kazanacaktı zaten. Fenerbahçe kaybetmeye geçen hafta başlamıştı. Bugün de derbiye iyi hazırlanmadıklarını gördük.

"Galatasaray'ın penaltısını penaltı olarak görmüyorum. Fenerbahçe hakemle yenildi demem fakat şu var. Büyük kulüplerin statlarında böyle kart gösterilmez. Temel anlamda Fenerbahçe'ye çok rahat kartlar gösteriliyor."
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