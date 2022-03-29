Samanyolu Haber /Spor / Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil ve Ozan Tufan yorumu /29 Mart 2022 23:03

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil ve Ozan Tufan yorumu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan yıldız isimler Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili olarak bir yorum da Rıdvan Dilmen'den geldi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan iki yıldız isim konusunda bir açıklama da futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Dilmen, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan yıldız isimler Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili olarak fikirlerini paylaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sosyal medyada takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Dilmen, iki oyuncunun kadro dışı kalmasıyla ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlarken her iki ismin de kadroya geri döneceğini düşündüğünü ifade etti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Biz de takip ediyoruz. Futbolda dünyanın her yerinde bu şekilde sürpriz kadro dışı olur. Ben de kadro dışı kaldım. Kriz yaşanmıştı ama atlatılmıştı. Hatırlayalım Alex de Souza, Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyunculardan biri. O da yaşadı. Bunlar olur."

"Teknik direktör - oyuncu ilişkisinde de yaşanabilir, yönetimle de... Ama Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi değerli oyuncuların, Fenerbahçe'yi seven büyük oyuncuların mutlaka kulüplerle belli bir süre sonra uzlaşı yoluna giderek tekrar geri döneceğini düşünüyorum açıkçası. Bildiğim kadarıyla Samandıra'da takımın haricindeki sahada çalışıyorlarmış."

"Belli bir zaman sonra problem olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Mesut ile Ozan'a ihtiyacı var. Mesut ile Ozan da Fenerbahçe'yi sevdiklerini bildiğim için inşallah orayı pozitif bir şekilde değerlendirirler ve tekrar takımın içine dönerler."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil ve Ozan Tufan yorumu Sonraki Haber >>

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:13:39