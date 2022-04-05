Samanyolu Haber /Spor / Rıdvan Dilmen'den TFF'ye adaylık açıklaması /05 Nisan 2022 16:36

Rıdvan Dilmen'den TFF'ye adaylık açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifası spor kamuoyunda adeta deprem etkisi yarattı. Özdemir'in istifası sonrası kulislerde yeni adayların isimleri dolaşmaya başlarken, bu adaylardan biri olan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen sessizliğini bozdu.

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Tff Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından, ismi adaylar arasında geçen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. TFF başkanlığının zor bir iş olduğunu aktaran Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

 "TFF Başkanlığı kolay bir iş değil. Ben yapabileceğime kesin inanıyorum ama aday değilim. Alt kadrolar iyi şekilde yapılırsa, yapılabilecek bir iş. Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim."

ADAYLAR ARASINDA MHP'Lİ SAFFET SANCAKLI DA VAR İDDİASI

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası gündeme bomba gibi düşerken, kararın ardından başkanlığa aday isimler de konuşulmaya başlandı. Bu isimler Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olarak göze çarparken, daha önce geçici olarak TFF başkanlığı yapan Hüsnü Güreli'nin de ismi adaylar arasında geçiyor. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın da aday olması için destek verildiği konuşuluyor.

 
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