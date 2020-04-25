Samanyolu Haber /Spor / Rıdvan Dilmen'den tuhaf sözler /25 Nisan 2020 23:07

Rıdvan Dilmen'den tuhaf sözler

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanmasını müdafaa ettiği için ağır eleştirilere maruz kaldığını belirterek, "Şimdi 105 bin vak'a var. Özür bekliyorum." dedi.

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Yorumcu Rıdvan Dilmen yine çok tartışılacak ifadeler kullandı. 

NTV'de "Yüzde 100 Futbol" isimli programda Koronavirüs salgını ve liglerin tatil edilmesini değerlendiren Dilmen, "Türkiye’de ilk Koronavirüs vak'ası çıktığında seyircisiz oynandı maçlar. Ortalık ayağa kalktı. Bana, federasyona, herkese beddua ettiler. Şimdi 105 bin vak'a var. Kulüpler ‘Oynayalım maçları’ diyor. Özür bekliyorum. Ne oldu? Para, sağlığı bozar.” dedi.

"BİR TAVSİYEDE BULUNAYIM, DOMİNİK'TE OYNASINLAR"

Dilmen “17 kulübün futbolcusu Emre Belözoğlu’nu aramış ve ‘Ağabey, oynayalım, bize öncülük edin’ demişler, oynamak istemişler. 104 bin vak'a varken oynamak istiyorlarsa, bunun tek sebebi paradır.” dedi.

“Bir tavsiyede bulunayım, Dominik’te oynasınlar.”  diyen Rıdvan Dilmen, “Voleybol var, ayak tenisi var, futbol var… Demek ki orada sorun yok, olsa Acun yapmaz! Espri yapıyorum tabii. Kulüplerimiz batmış durumda, oynamak istemelerinin sebebi bu.” şeklinde konuştu.

Borçlara da değinen Dilmen, “Maaş kesintisini Türkiye niye uygulayamaz? Yerlide sorun yaşayamazsınız Skrtel, ancak bir yıl önceki parasını FIFA’dan alıyor. Karius feshetti, gitti. Denizlispor kalecisi feshetti. Fedakârlık yaparlar, fakat milyonlarca uuro borç, oyunculara olan geçmiş borçlar.” dedi. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI NE OLACAK?

Dilmen şunları kaydetti: “Elneny, Falcao, Sosa… Skrtel, geçen sene hiç parasını almamış. Karius yıllık 1,5 milyon euro alıyormuş, 1,6 milyon euroyu zaten ödememişler. Bu iş, krizli bir şekilde başlayacaktır. Yüzde 30 fedakârlığa herkes hazırdır, fakat geçmişe dönük borçlar ne olacak?”
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