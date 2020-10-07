Şarkıcı Rihanna son şovunda hadislere yer veren bir şarkı çalması sebebiyle Müslümanların tepkisini çekti.





32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı şovda CouCou Chloe'nin house müzik ritmiyle mikslenmiş ve içinde hadis geçen Doom adlı şarkısının çalması sonrası gelen tepkiler üzerine özür diledi.





Şarkıcı şu açıklamayı yaptı: "Savage x Fenty Show’umuzdaki kasıtılı olmayan büyük bir hataya dikkat çektikleri için Müslüman toplumuna teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi, bu dikkatsiz hata için gerçekten sizden özür dilemek istiyorum. Birçok Müslüman erkek ve kız kardeşimizi incittiğimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir şekilde üzgünüm. Tanrıya ya da herhangi bir dine karşı saygısızlık yapmıyorum ve bu yüzden bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı. Artık böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından emin olacağız. Bağışlayacılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."