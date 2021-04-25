Ringe “Diktatör, 128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı tişörtle çıktı

WBC Asya Boks Şampiyonu Ünsal Arık, Aleksandar Kuvac ile bugün yaptığı maça “Diktatör, 128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı tişört ile çıktı.





Dünya Boks Şampiyonu unvanıyla 2019 yılında Türkiye adına çıktığı WBC orta sıklet maçını da kazanarak Asya Şampiyonu olan Ünsal Arık, kırık kaburgasına rağmen Aleksandar Kuvac‘ı sayı ile yenerek unvanını korudu.





Almanya’nın Augsburg kentinde seyircisiz gerçekleşen maçtan galip ayrılan Arık, “Yok yere zorlandık ama puanla kazandık.” dedi.













SÜREKLİ TEHDİT EDİLİYOR





Hukuksuzlukları, yolsuzlukları gündeme getirdiği için AKP’lilerin hedefinde olan şampiyon boksör, arabasının lastiklerinin patlatılması, evine mermi gönderilmesi gibi tehditlere maruz kaldı.





Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz’ diyerek iBan verdiği kampanyayı eleştiren Arık, ‘kıskanıyorlar’ dedikleri Almanya’nın her başvurana 5-10-15 bin Euro yardım verdiğini hatırlatmıştı. AKP’lilerin de bu destekleri aldığını hatırlatan Dünya Şampiyonu Boksör, sosyal medya hesabından, Türkiye’yi yardıma muhtaç hale getiren Erdoğan’a destek verenlere çağrıda bulunmuştu: ”Almanya küçük olsun büyük işveren olsun 5 ile 15.000 Euro arası para dağıttı herkese. Destek olarak. Bunun arasında da bir çok Türk kardeşlerimiz de var buradan Erdoğan’a oy veren ve halen daha bu desteği aldıktan sonra Almanya bizi kıskanıyor diyor Biz bize yeteriz diyorlar. Biraz şerefiniz varsa o paraları Türkiye’de hayatını mahvettiğiniz insanlara gönderin.”





Çağrısı sebebiyle hakaret ve küfürlere maruz kaldığını belirten Ünsal Arık, ”İnsanın yaşadığı ülkeyi sevmesinin neresi kötü. Hainmişim. Ben maçlara İzmir marşıyla çıkıyorum. Bayrağımı, ülkemi temsil ediyorum ve İstiklal marşımı çaldırıyorum. Hükümeti, bir adamı eleştirmek ülkeyi eleştirmek değildir. Ahaber, TRT geldi de konuşmadık mı?” demişti.