Risale & Hizmet Araştırmaları’ndan üç orjinal seminer

“Hizmet Hareketi, eğitim, insan hakları, diyalog, yayıncılık, insani yardım, iş dünyası gibi kurum ve faaliyet alanları ile dünya barışına ve yeni bir insan medeniyetinin inşâsına katkıda bulunuyor.” Bu ifade 2023 Bahar Döneminde, Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin hayata geçireceği Hizmet ve Medeniyet İnşası Seminerinin tanıtımından.





Her Ocak ayında düşünce dünyamıza yeni ufuklar açmasına alıştığımız Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi bu defa üç projeyle çalıyor düşünce atlasımızın kapılarını: Hizmet ve Medeniyet İnşası, Psikolojik-Sosyolojik Tefsir ve Tefakkuh Atölyesi – 2.











Hizmet ve Medeniyet İnşası, 2022’de Hizmet Hareketi Temel Kavram ve Prensipleri adıyla düzenlenmiş olan seminerin medeniyet perspektifinden tasarlanmış hali. Seminer, ilk planlandığı zaman olduğu gibi Hizmet’in ürettiği kavram ve prensipleri sözlü gelenekten yazılı kültüre dönüştürme hedefine yürüyor yine. Bu defa 10 hafta sürecek seminer Hizmet’in temel değerleri, eğitim, rehberlik, diyalog, insanî yardım, iş dünyası dayanışma, yönetişim, yayıncılık hizmetleriyle alternatif bir modernite inşası gibi felsefi açılımlarıyla ve nihayet yeni ortaya çıkmaya başlayan çevre bilinci, göç ve entegrasyon ve insan hakları alanlarındaki aksiyonuyla yeni bir insan medeniyetine yaptığı katkıyı ele alacak.









Koordinasyonunu Kerim Balcı ve Melike Gülen’in yaptığı seminerin toplamda kırka yaklaşan misafir öğretim görevlilerinin arasında Dr. Hamdullah Öztürk, Dr. Alp Aslandoğan, Dr. Erkan Ertosun, Mehmet Yıldız, Şemsinur Özdemir, Nebi Demirsoy, İbrahim Anlı, Hatice Keskin, Cenap Aydın, Prof. Dr. Şenol Dane, Cemre Ülker, Dr. Tacettin Kayaoğlu, Prof. Dr. Adnan Aslan, Seyid Erkal, M. Ertuğrul İncekul, Dr. Hasan Ahmet Gökçe, Hafza Girdap, Prof. Dr. Ayhan Tekineş ve daha bir bu kadar uzman ve aktivist isim bulunuyor.









Hizmet ve Medeniyet İnşası Semineri’nin bünyesinde bütün Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi seminerlerinde olduğu gibi WikiPedia tabanlı HizmetWiki Projesi’nin yanısıra 16-25 yaş katılımcıları için Gençlerle Başbaşa ve 25-35 yaş katılımcıları için Y-Kuşağı Buluşmaları dersleri de bulunuyor. Seminerin bu yıl devreye sokulan üç önemli sürprizi de var: Abant Toplantıları modeliyle düzenlenen çevre ve göç konularında yeni açılımlarla Hizmet insanlarına düşen sorumlulukları inceleyen R&H DİVAN adlı iki büyük müzakere toplantısı; kolektif bir çabayla hazırlanacak Batı ülkelerinde doğup büyüyen gençler için İngilizce Hizmet Sözlüğü ve geçtiğimiz yıl sadece bir hafta ele alındığı için yeterince irdelenemeyen Hizmet ve Kadın konusunun 10 kadın araştırmacı tarafından irdeleneceği 10 özel buluşma.









Hocaefendi’nin Hayallerinin Peşinde: Psikolojik-Sosyolojik Tefsir









Daha önce Hac ve Umre Sertifikası ve Siyer Felsefesi programlarıyla Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin iki hayalini gerçekleştirme yolunda adımlar atan Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi bu defa Psikolojik-Sosyolojik Tefsir Semineriyle hayal avcılığına devam ediyor.









Temkinli ve ürkek bir ilk adım olsa da Psikolojik-Sosyolojik Tefsir Semineri’nin konu başlıkları bile Kur’an’ın evrensel mesajına özgün bir nazarla yaklaşılacağının işaretlerini veriyor: İnsanı Yaratan onun psikolojisini, toplumsal ilişkilerini nasıl anlatıyor; Kur’an muhataplarının psikolojisini ve sosyolojisini nasıl muhatap almış; Hazreti Musa rehberliğinde tecerrüd pedagojisi; Kur’an kavramlar atlasında “muhallefûn” --- dönekler, vazife kaçkınları ve yolda kalmışların psikolojisi; kadın psikolojisi; kriz dönemi sosyolojisi; Kur’an kıssalarından karakter analizleri; Alak, Müddessir ve Müzzemil sureleri çerçevesinde vahyin ilk muhataplarının sosyolojisi; zor zamanda hakkın yanında duranların ve tevhid rehberlerinin kişilik analizleri...









Koordinatörlüğünü Necati Mert’in yaptığı seminerin misafir öğretim görevlisi kadrosunda Dr Fatih Açık, Dr Ali Can, Faruk Sümbül, Neda Doğan, Dr Yasir Bilgin, Rasim Atakan, Safiye Yenigün, Dr Fatma Yeşilyurt, Deniz Yolcu, Kerim Balcı, Osman Karyağdı, Hamide Eygören, Aslı Baran, Aynure Ergüneş, Mehmet Yıldız, Rıfat Yılmaz, Prof Dr Muhittin Akgül gibi isimler bulunuyor. Psikolojik-Sosyolojik Tefsir Semineri’ne kayıtlı müzakerecilerden şartları uyanlar HizmetWiki, Gençlerle Başbaşa ve Y-Kuşağı Buluşmaları’na katılabildikleri gibi 27 Şubat ve 10 Mart tarihlerinde yapılacak Çevre ve Göç konulu R&H DİVAN müzakerelerine de davetli olacaklar.









Tefakkuh Atölyesi geleceğin Tefakkuh Ekolü için çalışmaya devam ediyor









Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin 8 Ocak’ta başlayacak üçüncü semineri ise Tefakkuh Atölyesi 2. 2023-2024 eğitim yılında departman haline gelecek olan Tefakkuh Okulu’nun müfredatını ve bütün eğitim materyallerini üretmek üzere tasarlanan Atölye bir taraftan fıkıh, usul-i fıkıh, mantık, modern hukuk felsefesi, hukukî hermenötik ve modern karar verme teknolojileri konularında dersler düzenlerken, diğer taraftan gönüllü öğrencileriyle özet çıkarma, soru-cevap metinleri hazırlama, konuların ağaç şemalarını çıkarma, Kahoot testleri hazırlama, Türkçe konuşan dünyada fıkıh, usul-i fıkıh ve doğru düşünme yöntemlerine ilgiyi artıracak sosyal medya paylaşımları, YouTube videoları, podcastler, paneller ve müzakereler hazırlamaya çalışacak.









2022 sonbahar döneminde gerçekleşen Tefakkuh Atölyesi – 1 sırasında usul-i fıkha giriş, İslam hukukunun modern meseleleri, teknolojik gelişmelerin fıkıh ilmine açtığı meydan okumalar ve nihayet modern karar alma yöntemlerini ele alan Atölye, Bahar 2023 döneminde deliller, hükümler ve lafızlar bahislerini derinlemesine işleyecek, bu çalışmaları desteklemek üzere İslam tarihinden 10 büyük fakihin entelektüel mücadelesini tanıtacak ve bir Tefakkuh Podcast yayını başlatacak.









Kayıt ücretleri 240 Amerikan Doları olan Hizmet ve Medeniyet İnşası ve Psikolojik-Sosyolojik Tefsir Seminerlerinden farklı olarak Tefakkuh Atölyesi tamamen ücretsiz. Ancak kayıtlı öğrencilerinden bir dizi fikrî ve ilmî fedakarlık bekliyor.









Koordinatörlüğünü Hatice Keskin’in yaptığı Tefakkuh Atölyesi 2’nin misafir öğretim görevlilerinin arasında Sebahattin Erkmen, Ecir İşiyok, Yücel Men, Neda Doğan, Rasim Haner, Kerim Balcı, Osman Akça, Dr Yüksel Çayıroğlu, Hamide Eygören, Muna Seyid, Enes Ekrem Ergüneş ve Münib Gülakman gibi isimler bulunuyor.









8 Ocak 2023 günü Oryantasyon programıyla başlayacak her üç seminer de 19 Mart 2023’te tamamlanacak.





• Hizmet ve Medeniyet İnşası Semineri hakkında daha fazla bilgi ve kaydolmak için: https://turkce.respectgs.us/risale-ve-hizmet-arastirmalari-merkezi/hizmet-ve-medeniyet-insasi/

• Psikolojik-Sosyolojik Tefsir Semineri hakkında daha fazla bilgi ve kaydolmak için: https://turkce.respectgs.us/risale-ve-hizmet-arastirmalari-merkezi/psikolojik-sosyolojik-tefsir/

• Tefakkuh Atölyesi – 2 Projesi hakkında daha fazla bilgi ve kaydolmak için: https://turkce.respectgs.us/risale-ve-hizmet-arastirmalari-merkezi/tefakkuh-atolyesi







