Risale-i Nur Okulu, yeni yaşına giriyor

Respect Graduate School çatısı altında faaliyet gösteren ‘Risale-i Nur Okulu’ ikinci ders yılına başlıyor. 2015 yılında ABD’de açılan ve İslami çalışmalar alanında yüksek lisans eğitimi veren Respect Graduate School (RGS), tamamen online düzenlenen ‘Risale-i Nur Okulu’nu geçen sene faaliyete geçirmişti.

Okulun bazı yeni uygulamaları da içeren 2021-2022 ders yılı 9 Ekim’de başlayacak. Online yapılan derslere dünyanın her yerinden kayıt yaptırıp katılmak mümkün.

Risale-i Nur Okulu programı, Güz (Ekim-Kasım), Kış (Ocak-Şubat), Bahar (Nisan-Mayıs) ve Yaz (Temmuz-Ağustos) olmak üzere 4 dönem sürecek. 8 haftadan oluşan her bir dönemde 6 sınıfta toplam 48 saat ders verilecek.





Programa en az iki hocanın dersine senelik şekilde kayıt yaptırma imkanı tanınıyor. Bu yıl, geçen seneden farklı olarak Türkçe sunulan dört dersin yanısıra İngilizce olarak da iki ders anlatılacak.

9 Ekim - 28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ilk dönemde Emine Eroğlu ‘Namaz ve Miraç’, Kerim Balcı ‘Bediüzzaman ve Belâgat’, Dr. Hakan Gök ‘Bediüzzaman Düşüncelerinin Farklı Ekollerle Kıyası’, Seyid N. Erkal ‘Risale-i Nur ve Tasavvuf’ başlıklı dersleri sunacak.





İngilizce gerçekleşecek program kapsamında da Dr. Hakan Gök, ‘Said Nursi’s Arguments for the Existence of God in Risale-i Nur’, Dr. Ömer Kuru ‘Contemporary Sufism: The Relation between Self and Ego from Nursian Perspective’ başlıklı konuları anlatacak.





Bu yıl Risale-i Nur Okulu’nda yer alacak Türkçe derslerin mahiyeti, geçen pazar günü yayınlanan bir YouTube programında tanıtıldı: https://www.youtube.com/watch?v=q5RKoZoxIFs.

İngilizce program ve derslerin içeriği ile ilgili tanıtım ise 30 Eylül’de şu kanalda gerçekleşecek: https://www.youtube.com/watch?v=V2LA95MDRes.





Dersler, cumartesi ve pazar günleri (EST) 11:00 – 3:30 PM arası canlı olarak yapılacak. Ders kaçıran veya bulundukları saat diliminden dersleri canlı olarak izleyemeyen öğrenciler derslerin video kayıtlarına programa kayıtlı oldukları süre içinde ulaşabilecekler. Ayrıca anlatılan konuların daha iyi pekişmesi adına ek dersler yapılacak. Bunun için dersler, ilgili hocalar tarafından sunulduktan sonra müzakeresine yönelik ofis saatleri düzenlenecek.