Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin güz dersleri başlıyor

11 Ağustos Güz Dersleri Tanıtım Programına Davet videosu Friends of Respect Youtube kanalında yayınlandı. Tanıtım videosunda Kerim Balcı yeni dönemde ilk kez açılacak dersler ile ilgili bilgiler verdi. ‘Hocaefendi’nin entelektüel biyografisi semineri, Bediüzzaman’ın tarihçe dershanesi, İlm-i Sima dersleri, Hizmet Hareketi kurucu hadislerin şerhi, fıkhımızın tefsir okumaları, Hatice Keskin hocamızın kadınlar ve genç kızlar ilmihali, Ahmet Adıgüzel hocamızdan insanın anlam arayışı semineri’ yeni dönemde ilk kez açılacak derslerden bazıları.
11 Ağustos Pazar günü New York saatiyle 1:00 am ve Berlin saatiyle 19.00’da yayınlanacak programa sizler de davetlisiniz.