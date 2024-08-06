Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin güz dersleri başlıyor

11 Ağustos Pazar günü New York saatiyle 1:00 am ve Berlin saatiyle 19.00’da yayınlanacak programa sizler de davetlisiniz.









Friends of Respect’in Youtube kanalında 11 Ağustos Pazar günü yayınlanacak programda Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin yeni dönem derslerinin tanıtımı yapılacak. Kemal Gülen ve Kerim Balcı’nın sunacağı programda yeni dönemde ilk kez açılacak olan dersler hakkında da bilgi verilecek.11 Ağustos Güz Dersleri Tanıtım Programına Davet videosu Friends of Respect Youtube kanalında yayınlandı. Tanıtım videosunda Kerim Balcı yeni dönemde ilk kez açılacak dersler ile ilgili bilgiler verdi. ‘Hocaefendi’nin entelektüel biyografisi semineri, Bediüzzaman’ın tarihçe dershanesi, İlm-i Sima dersleri, Hizmet Hareketi kurucu hadislerin şerhi, fıkhımızın tefsir okumaları, Hatice Keskin hocamızın kadınlar ve genç kızlar ilmihali, Ahmet Adıgüzel hocamızdan insanın anlam arayışı semineri’ yeni dönemde ilk kez açılacak derslerden bazıları.