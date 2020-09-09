Endişelendiren rapor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bugün yayımladığı "Koronavirüs Türkiye bankalarının varlık kalitelerini zayıflatacak" başlıklı raporda bankalar için varlık kalitesinin yabancı para likiditesi kadar önemli olduğu vurgulandı.





“Bu onların salgın sebebiyle zayıflayan çalışma ortamı ve makroekonomik arka plan ile yakından ilişkili.” denilen raporda batık (takipteki) kredilerin 2021'nin birinci çeyreğinde artacağı belirtildi.





Fitch, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen şirket ve sektörlerin bankaların varlık kalitesinin bozulmasısını hızlandıracağını kaydetti.





TL DEĞER KAYBETTİKÇE BANKALARIN RİSKİ ARTACAK





Fitch, özellikle liranın son haftalarda dolar karşısında daha fazla baskı altında olduğu göz önüne alındığında bankaların risklerinin daha da kötüleştiğini belirtti.





İstihdamda önemli bir daralmanın teminatsız tüketici kredilerini etkileyebileceğini belirten Fitch, hızlı kredi büyümesinin makro ekonomik veriler göz önüne alındığında riskler barındırdığını kaydetti.







Bankaların gelirlerinin büyümenin yavaşlaması ve faiz oranlarının artmasıyla zayıflayacağını kaydeden Fitch, bankaların risk maliyetlerinin yüksek kalmasını beklediklerini ve ödemelerdeki ertelemeler ve ödemesiz kredi dönemleri sebebiyle kısa vadede faiz ödemelerinin düşebileceğini söyledi.





Raporda büyük şirketlerin borç yeniden yapılandırmalarını 2018 kur krizinin ardından büyük ölçüde tamamladığına işaret edilerek, kısa vadede yeniden kredi yapılandırmalarının sınırlı kalabileceği ifade edildi.





Fitch, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,2 daralacağını tahmin ediyor.