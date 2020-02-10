Riskli doğuma 10 gün kaldı: Hamile Elif Tuğral cezaevinde tutulmaya devam ediyor

Tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevine gönderilen hamile tutuklu Elif Tuğral’ın doğumuna 10 gün kaldı. Hastane 21 Şubat 2020 tarihine sezeryan doğum için karar verirken tüm başvurulara rağmen Tuğral cezaevinde tutulmaya devam ediyor.

Tuğral’ın eşi Nuri Tuğral doğum yaklaştıkça endişelerinin artığını vurguluyor. “Eşimin doğumuna cok az bir süre kaldı rahatsızlığından dolayı doğum da hastaneye cok hızlı biri şekilde gitmesi gerekiyor. Fakat cezaevinde hastane 2 saat. Bebeğimizin ve eşimin hayati riski var.” ifadesini kullanıyor.

Genetik kan pıhtılaşması sorunu nedeniyle hamileliği süresince her gün iğne olan Elif Tuğral’ın doğumu da risk taşıyor. Aynı hastalığa sahip ablası, bebeğini 9. ayında bu yüzden kaybetmiş.

Tuğral’ın eşi Nuri Tuğral sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla eşinin durumuna dikkat çekti:

“10 gün sonra bir oğlum dünyaya gelecek. Adını Enes koyduk ve ben tüm bunların heyecanını değil, sıkıntısını, stresini yaşıyorum. En son 2850 gram olduğunu söylemişti eşim. İnşallah ikisi de sağ salim şekilde eve dönerler.”





“Büyük oğlu Hilmi’nin 4 yaşında olduğu söyleyen baba Tuğral, “Evde heyecanla annesini ve 10 gün sonra doğacak kardeşi Vehbi Enes’i bekliyor. Annen gelince inşallah yüzündeki gülücükler daha da artar oğlum.”



