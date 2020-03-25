Riyad, Mekke ve Medine’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali, ülkede ikamet eden bir Afgan’ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtmiş, 205 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 676’ya yükseldiğini ifade etmişti.











Kral Selman bin Abdulaziz tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan kararnameyle dünden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. Suudi Arabistan makamları, 19.00 – 06.00 saatlerini kapsayan yasağa uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini belirtmişti.





Suudi Arabistan’da Riyad, Mekke ve Medine’nin karantina altına alınması talimatı verildi. Krallığın 13 idari bölgesinden ayrılmak yasaklandı.