Samanyolu Haber /Gündem / Riyad'da şiddetli patlama /26 Ocak 2021 16:11

Riyad'da şiddetli patlama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamaya ilişkin açıklama yapan Suudi Arabistan kaynakları ise, Riyad'a balistik bir füze atıldığını" belirterek füzeye ait görüntüleri paylaştı.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyuldu. Yerel basın, başkente yönelik füzeli saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Füzelerin Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından püskürtüldüğü aktarıldı. Bu esnada şiddetli patlama sesi duyulduğu ifade edildi.
Öte yandan Suudi Arabistan, 2015 yılından bu yana Yemen'de Suudi Arabistan liderliğinde Arap koalisyonu kurulması ile Husiler tarafından defalarca hedef alınmıştı.

Suudi Arabistan kaynakları, "Riyad'a balistik bir füze atıldığını" belirterek füzeye ait görüntüleri paylaştı. Balistik füzenin, 'hava savunma sistemleri tarafından imha edildi' öne sürüldü.

Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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