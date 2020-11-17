Samanyolu Haber /Gündem / Riyazu’s-Salihin ve Hayatu’s-Sahabe Muhtasar Versiyonlarıyla Raflarda /17 Kasım 2020 12:19

Riyazu’s-Salihin ve Hayatu’s-Sahabe Muhtasar Versiyonlarıyla Raflarda

Süreyya Yayınları iki temel eseri daha okuyucularına sundu

SHABER3.COM

Kasım ayı başında raflarda yerini alan Riyazu’s-Salihin ve Hayatus’-Sahabe kitapları yeni kapakları ve gözden geçirilmiş versiyonlarıyla irfan ve ilham kaynağı olmaya devam edecek. 

RİYÂZU’S-SÂLİHÎN

“Salihlerin Bahçesi” anlamına gelen Riyâzu’s-Sâlihîn, telif edildiği günden bu yana, İslâm dünyasının her yerinde, âlimlerin, ilim yolcularının ve hadis okumak isteyen hemen her Müslümanın âdeta el kitabı olmuştur. Muhtasar Riyâzu’s-Sâlihîn ise İmam Nevevi’nin bir hadis klasiği olarak bilinen işte bu eserinin özeti yani kısaltılmış hâlidir. Bu muhtasar eser daha çok ahlâkı güzelleştiren, kalpleri temizleyen, dünya ve âhiret saadetine yarayan, hayra sevk edip fenalıklardan meneden sahih hadislerden oluşmaktadır. Pek çok şerhi ve ihtisarı yapılan Riyâzu’s-Sâlihîn’in bu baskısı, akıcı ve sade bir dil ile tercüme edilmiş, açıklamaya ihtiyaç duyulan yerlerde ise gereken izahlara yer verilmiştir. Önce konu başlıkları verilmiş daha sonra ilgili ayetler meâlleri ile beraber zikredilmiş ardından hadisler, manaları ve kaynakları ile beraber ifade edilmiştir. Ezberlenmesi tavsiye edilen hadisler de renkli bir şekilde belirtilmiş, böylece söz konusu hadisleri ezberlemek isteyenlere kolaylık sağlanmıştır.
Kur’ân-ı Kerim’in işaret ettiği sırat-ı müstakim yolcularından biri olmak yani hayatı salih olarak yaşamak ve bütün bir ömrü bu çizgide sürdürebilmek için Riyâzu’s-Sâlihîn mükemmel bir müracaat kaynağıdır.

HAYATU’S-SAHABE
Muhtasar Hayatu’s-Sahabe, M. Yusuf Kandehlevî’nin Arapça olarak telif ettiği eserin Türkçe’ye özet halinde tercüme edilmiş hâlidir. Eserde hadis, siyer, tarih ve tabakat kitapları gibi kaynaklardan derlenen rivayetlerle Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahâbenin örnek hayatından kesitler sunulmuş, onların dinî gayretleri ve mücadeleleri akıcı bir dille anlatılmıştır. 
Sahabe topluluğu, Kur’ân’da Allah tarafından özel iltifat görmüş ve rıza-i ilâhîye nail olmuş çok seçkin bir topluluktur. İnsanlık tarihi peygamberlerden sonra en ideal nesil olarak onları tanımıştır. Onlar Resûlullah’ın hayatına tanıklık etmişler, O’nunla kederlerini ve sevinçlerini paylaşmışlardır. Allah Resûlü’nün ifadesiyle insanlık tarihinin en hayırlı nesli onlardır. Kur’ân’ın beyanıyla nasıl Allah Resûlü’nde bizim için alınacak en güzel örnekler varsa, O’nun arkadaşlarında da alacağımız nice dersler ve örnekler vardır. Onları anlamak ve hedeflerini gerçekleştirmek için öncelikle hayatlarını etüt etmek, onları yakından tanımak gerekmektedir. Hayatu’s-Sahabe de bize bu imkânı fazlasıyla vermektedir.    

NASIL SATIN ALIRIM?

Her iki kitabın satın alma linkleri için: www.sureyyayayinlari.com
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