Samanyolu Haber /Gündem / Rıza Akpolat'a bir günde üç cezaevi /18 Ocak 2025 09:31

Rıza Akpolat'a bir günde üç cezaevi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklama kararının ardından önce Metris’e, ardından Paşakapısı Cezaevi’ne, en son Silivri Cezaevi’ne nakledildi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledeceği bilgisini aldıklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan yardımcıları Gül Çiftci ve Gökçe Gökçen, Paşakapısı Cezaevi'nde Rıza Akpolat'ı ziyaret etti.

Çiftci, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından, "Rıza Başkanımızın herkese selamı var. Pazartesi gününden bu yana soğuk havaya rağmen Beşiktaş Belediyesi önünde AKP karanlığına karşı direnen herkese teşekkür etti" paylaşımında bulundu.

"Silivri Cezaevi'ne naklediyorlar"

Çiftci, daha sonra yaptığı paylaşımda da Akpolat'ın Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri'ye nakledileceği bilgisini aldıklarını açıkladı. Çiftci, "Biraz önce Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı tutulduğu Paşakapısı Cezaevi'nden Silivri'ye nakledecekleri bilgisini aldık. 4 gün boyunca nezarethanede kötü şartlarda tutup, emniyette ifadesini almadan savcılığa sevk ettiler. Tutuklama kararının ardından önce Metris’e ardından Paşakapısı Cezaevi’ne götürdüler. Şimdi de dinlenme fırsatı dahi vermeden Silivri Cezaevi’ne naklediyorlar. İktidar, başından bu yana Rıza Akpolat’a yönelik organize bir caydırma politikası uyguluyor" ifadelerini kullandı.
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