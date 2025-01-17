Rıza Akpolat'ın savcılık ifadesi: Aziz İhsan Aktaş’ı kişisel olarak tanımıyorum

Akpolat ifadesinde, ihale süreçlerinde bir dahli olmadığını belirtti.





2015 yılında merkezini Ankara’ya taşıyan Bilginay’ın yönetiminde de Aktaş soyadlı kişiler yöneticilik yapmaya başladı. Şirket son olarak Haziran 2024’te 750 milyon liralık sermaye artırımında bulunmuştu.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de birçok ihale alan Bilginay, İGDAŞ ve İETT’ye hizmet veriyor. Bilginay’ın ihale alıp hizmet verdiği belediyeler arasında, İstanbul Beşiktaş, Mersin Silifke, Urfa Karaköprü, Mersin Akdeniz, Adana Büyükşehir, Trabzon Büyükşehir, İzmir Bornova, Urfa Haliliye, Isparta, Aydın Büyükşehir, İzmit, Adıyaman, Yozgat ve Erzurum Yakutiye de var.





Gazete Duvar'dan Furkan Karabay'ın haberine göre CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 31 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Akpolat savcılıkta verdiği ifadede, "suç örgütü lideri" olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ile bir bağlantısı olmadığını savundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Esenyurt Belediyeleri'ne yönelik "suç örgütü üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma" ve "mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.13 Ocak Pazartesi günü Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından bugün saat 09.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Başsavcı Vekili Can Tuncay ve 9 savcı ifade işlemleri için görevlendirilirken, şüpheliler aşama aşama savcılığa götürüldü.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki bir suç örgütü, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ediyordu.Rıza Akpolat’ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Akpolat savcılıkta, Aziz İhsan Aktaş’ı kişisel olarak tanımadığını söyledi. Akpolat, "Kendisi belediyemize taşeronluk yapması senediyle ismen biliyorum. Kişisel, ticari ilişkim yoktur. Yüz yüze görüşmem olmadıç Aziz İhsan Aktaş’a ait diğer şirketleri bilmiyorum" dedi.Akpolat, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbarda rüşvet karşılığında ihaleleri bu şahsın firmalarına verdiğiniz ihalelerin Aktaş’a ait firmaların kazanacağı şekilde ilana çıktığı belirtilmiştir. Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Benim süreçten bilgim yoktur. İhale süreçlerini takip eden arkadaşlara yetki devri yaptım. Süreç onların bilgisi dahilinde yürütülür. Sözleşmeleri de ilgili arkadaşlar imzalar."Savcılık sorgusunda Beşiktaş Belediyesi hakkında çok sayıda ihbar yapıldığı görüldü.Savcılıkta, Akpolat’a "Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesi’nde yapılan usulsüzlüklerden bahsedilmiş, burada alınan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı belirtilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir" sorusu yöneltildi.Akpolat soruya, "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunuz düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş’la bağlantım bulunmamaktadır" diye yanıt verdi.Aziz İhsan Aktaş kimdi, hangi şirketlerle hangi kurumlara hizmet vermişti? ?Gözaltı kararlarına neden olan iddiaların merkezinde iki şirket bulunuyor: Bilginay ve İçkale.Suçlamaya konu şirketlerden Bilginay, 2007 yılında Antalya’da kuruldu. Şirket, 2014’ten itibaren Diyarbakırlı iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile aynı soyadlı, Ramazan Aktaş ve Özkan Aktaş yönetimine girdi.Bilginay, birçok devlet kurumundan büyük ihaleler alan bir şirket. Bakım-onarım, araç kiralama, lojistik ve personel temini alanlarında faaliyet gösteren Bilginay’ın çalıştığı kurumlar da dikkat çekici. Bilginay’ın hizmet verdiği kurumlar arasında Elektrik Üretimi Anonim Şirketi (EÜAŞ), Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Yargıtay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve çok sayıda kamu hastanesi de yer alıyor.Suçlamalara konu şirketler arasında yer alan İçkale ise 2015 yılında Bilginay’ın ortaklığıyla Diyarbakır’da kuruldu. Şirket iki yıl sonra merkezini Ankara’ya taşıdı. Doğan Aktaş’ın sahibi olduğu İçkale şirketi, 2019 yılında merkezini İstanbul olarak belirledi. Akaryakıt, lojistik, inşaat alanlarında hizmet veren şirketin, birçok AK Partili ve CHP’li belediyeyle çalıştığı görülüyor.İçkale şirketinin çalıştığı, ihale aldığı belediyeler arasında Gaziantep Büyükşehir, Kütahya, Küçükçekmece, Balıkesir, Beşiktaş, Esenyurt, Çerkezköy, Bağlar bulunuyor. Elektrik Üretim A.Ş. gibi devlet kurumlarıyla da çalışan İçkale, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na da hizmet veriyor.İçkale’nin soruşturmaya konu Esenyurt Belediyesi’nden cemevi ve lise kampüsü yapımı ihalesi aldığı biliniyor. İçkale, 25 dönümlük arazide lise kampüsü ihalesini 2 Mayıs 2023’te, 1 milyar liraya almıştı.