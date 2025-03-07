Samanyolu Haber /Spor / Rıza Kayaalp'e 4 yıl men şoku! /07 Mart 2025 01:06

Rıza Kayaalp'e 4 yıl men şoku!

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası verildi.

SHABER3.COM

Spor müsabakalarından geçici olarak men edilen Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'in cezası kesinleşti. Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası verildi.

''Vücuda ek enerji sağlayıcı madde kullandığı” tespit edien ve Paris Olimpiyatlarına da katılamayan Kayaalp’in yerine Paris’te Hamza Bakır yarışmıştı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Milli Güreşçi Kayaalp konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uzun süredir şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetleri üzerine kendisine spor hekimi denetiminde acil müdahale edildiğini, yasaklı doping maddelerinin kan dolaşımına bu şekilde girdiğini iddia etse de 4 yıl men cezası verildi.
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