Rıza Kayaalp'e 4 yıl men şoku!

''Vücuda ek enerji sağlayıcı madde kullandığı” tespit edien ve Paris Olimpiyatlarına da katılamayan Kayaalp’in yerine Paris’te Hamza Bakır yarışmıştı.
İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Milli Güreşçi Kayaalp konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uzun süredir şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetleri üzerine kendisine spor hekimi denetiminde acil müdahale edildiğini, yasaklı doping maddelerinin kan dolaşımına bu şekilde girdiğini iddia etse de 4 yıl men cezası verildi.