Rize’de koronavirüs alarmı!

Trabzon’dan ve Rize’den bir grup vatandaş, iş amaçlı Tayland’a gitti. Gruptakilerden ismi açıklanmayan bir kişi, seyahat dönüşü yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE SEVK EDİLDİ Rize’deki tedavi sonrası Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hastadan alınan kan örneği araştırmaya gönderildi.









Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rize'de yeni koronavirüs şüphesi ile gözlem altında tutulan hasta hakkında açıklama yaptı.





Koca, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." bilgisini paylaştı.