Samanyolu Haber /Gündem / Rize’de koronavirüs alarmı! /20 Şubat 2020 09:35

Rize’de koronavirüs alarmı!

İş için gittiği Tayland’dan döndüğünde yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi’ne başvuran kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

SHABER3.COM

Trabzon’dan ve Rize’den bir grup vatandaş, iş amaçlı Tayland’a gitti. Gruptakilerden ismi açıklanmayan bir kişi, seyahat dönüşü yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE SEVK EDİLDİ
Rize’deki tedavi sonrası Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hastadan alınan kan örneği araştırmaya gönderildi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Rize'de yeni koronavirüs şüphesi ile gözlem altında tutulan hasta hakkında açıklama yaptı.

Koca, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek." bilgisini paylaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rize’de koronavirüs alarmı! Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:04:18