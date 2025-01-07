Samanyolu Haber /Gündem / Rize’de PTT binasına silahlı saldırı: 2 ölü /07 Ocak 2025 21:14

Rize’de PTT binasına silahlı saldırı: 2 ölü

Rize’de PTT Başmüdürlüğü binasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 çalışan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan PTT Müdür Vekili Okumuş ve temizlik görevlisi Beyazıt hayatını kaybetti.

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Rize’de PTT Başmüdürlüğü binasına giren silahlı saldırgan müdür vekili ve temizlik görevlisini ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs binaya girerek elindeki silahı ateşledi. Kurşunların hedefi olan PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt ağır yaralandı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Okumuş ve Beyazıt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Okumuş ve Beyazıt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

USULSÜZ İŞLEM YAPILMASINI TALEP ETMİŞ

Konuya ilişkin PTT A.Ş'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rize'de bulunan iş yerimizde usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs, işleminin gerçekleştirilmemesi üzerine iki çalışma arkadaşımıza saldırıda bulunmuş olup maalesef çalışanlarımız kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiştir. Kolluk kuvvetlerimizce, olay yerinden kaçan saldırgan hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır. Şirketimiz bu hain saldırının yakından takipçisi olacaktır. Saldırıda hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm PTT camiamıza sabırlar dileriz" denildi.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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