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Rize Valiliği'nden yeni karar: 5 gün boyunca...

Valilik tarafından lınan kararla Rize'de 5 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rize'de 5 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtildi.

Rize Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kentte 5 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rize ili mülki sınırları içerisinde 12 Mayıs 2022 perşembe günü saat 00.00'dan itibaren 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 24.00'a kadar 5 gün süre ile 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 sayılı kanun 17'nci maddesinde istinaden yasaklanmasını; ilimizde düzenlenecek olan ticari reklamlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, el ilan bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma, anket yapılmasına, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma. Protesto eylemi ve benzeri eylem etkinlerin 5442 sayılı il idaresi kanunun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanması; Ayrıca her türlü izinli-izinsiz toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur."


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