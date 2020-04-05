Rize Valisi: Kontrolden kaçıp şehre girebilmek için Whatsapp grubu bile kurmuşlar

Rize Valisi Kemal Çeber, büyük şehirlerden Rize’ye gitmek isteyenler kişilerin aralarında Whatsapp grubu kurarak iletişime geçtiklerini belirlediklerini, buna göre de tedbir aldıklarını söyledi.







Gazetecilere açıklama yapan Vali Çeber, yeni tip koronavirüsü salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerin kent girişinde oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve sağlık ekiplerince uygulandığını ifade etti.





‘HİÇBİR İL RİZE KADAR ZORLAMADI'







Çeber, hareketliliğin Covid-19 mücadelesi dolayısıyla kendilerini zorladığının belirterek, “Hiçbir il, Rize’nin aldığı kadar baskı almadı büyük illerden gelen vatandaşlar konusunda. Bu bizi farklı tedbirlere sevk etti. Sağlık ekipleriyle güçlendirilmiş olan yol kontrol uygulamaları ilk kez Rize’de başladı” diye konuştu.





Rizelilerin her konuya çözüm bulabildiğini söyleyen Çeber, şöyle devam etti: “Hemşehrilerimizin bir kısmı bu konuya da bir çözüm bulmuş. Öğrendik ki Whatsapp grupları oluşturmuşlar. Bizim 6 stabilize köy geçişimiz var. Bir an önce memlekete ulaşmak amacıyla oralara dönmüşler. Sonra birbirlerine haber vermişler, ‘burada kontroller gevşek buradan gelin’, ‘şu saatler arası ekipler azalıyor şu yola kayalım’ gibi birbirleriyle haberleşmişler. Biz de bunu tatlı bir espri olarak algıladık, oraya yönelik tedbirlerimizi de aldık.”





'HARİTA BELİRLEMİŞLER'





Diğer noktaların da kontrolleri altında olduğunu dile getiren Çeber, “Hemşehrilerimiz İstanbul’dan Rize’ye nasıl ulaşabileceklerini harita üzerinde yaptıkları çalışmalarla belirlemişler. Bunları da gördük. Whatsapp gruplarını yine bize kendi hemşehrilerimiz söyledi. Karadeniz insanının içi neyse dışı da odur. Haritayı birkaç hemşehrimiz bana gönderdi” dedi.





Rize Valisi Kemal Çeber, “Hemşehrilerimiz İstanbul’dan Rize’ye nasıl ulaşabileceklerini harita üzerinde yaptıkları çalışmalarla belirlemişler. Haritayı birkaç hemşehrimiz bana gönderdi” dedi. Çeber, gerekli önlemlerin alındığına işaret ederek, hemşehrilerinden bulundukları illerde kalmalarını istedi.