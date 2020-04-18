Samanyolu Haber /Gündem / Rize'deki cezaevindeki 26 tutukluda Koronavirüs iddiası /18 Nisan 2020 00:15

Rize'deki cezaevindeki 26 tutukluda Koronavirüs iddiası

Türkiye'de yayılmaya devam eden Koronavirüs, cevaevlerindeki tutuklular için de tehlike oluşturmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak gündeme gelen son iddialardan birisinde ise Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’nde 26 tutukluda koronavirüs belirtileri bulunduğu öne sürüldü.

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Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’nde 26 tutukluda koronavirüs belirtileri bulunduğu öne sürüldü. Bir mahpusun babasıyla görüşmesinde “Balgamda kan, ateş ve titreme var. Bilmiyoruz bize ne olduğunu. Burada bizle ilgilenmediler” dediği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığını ilan etmişti.

Ancak kamuoyuna yansıyan şikayetler Bakanlığın beyanlarını havada bırakıyor.

HAFTALIK TELEFON GÖRÜŞMESİNDE BABASIYLA PAYLAŞTI

Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Umut Savaş Koçyiğit, haftalık telefon görüşmesinde babası Ali Koçyiğit’e, kendilerinde korona belirtileri bulunmasına rağmen tedavi edilmediklerini iddia etti.

“Grip mi olduk yoksa virüse mi yakalandık bilmiyoruz” diyen Koçyiğit, bir koğuşta 26 kişi kaldıklarını ve tümünde belirtilerin olduğunu dile getirdi.

SÜREKLİ BALGAM ATIYORUZ ATEŞ VE TİTREME DE VAR

Koçyiğit, “Geçen hafta grip olan iki arkadaşımızın halen boğazları ağrıyor. Ben 3 gündür hastayım, bazı arkadaşlarımız 4, 5, 6 ve 7 gündür hastadır. 7 gündür hasta arkadaşımızı revire gönderdik. Ona, soğuk algınlığı demişler. Hiçbir şey yapmamışlar. Sürekli balgam atıyoruz. Balgamda kan da var. Ateş ve titreme de var. Bilmiyoruz bize ne olduğunu, hastaneye gidip ne yapacağız. Burada bizle ilgilenmediler. Her gün sayım amaçlı 4 ila 5 gardiyan koğuşumuza giriyor” diye konuştu.

SİYASİ TUTSAKLARI RESMEN ÖLÜME TERK EDİYORLAR

Oğlunun ve tutukluların hayatlarından endişe duyduklarını ifade eden baba Ali Koçyiğit, kanlı balgam atma, ateş ve öksürüğün kendilerini korkuttuğunu kaydetti.

“Çok ihmal var cezaevinde. Siyasi tutsakları resmen ölüme terk ediyorlar” dedi.
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