Samanyolu Haber /Gündem / Vampir kelebek gibi şirketleri üzerimize salmayın /02 Haziran 2021 14:51

Vampir kelebek gibi şirketleri üzerimize salmayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu haftaki grup toplantısında Rizeli çay üreticisi Avni Ertaş'a bıraktı.

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

 Rize’nin Fındıklı ilçesinden çay üreticisi Avni Ertaş, İYİ Parti grup kürsüsüne çıktı.

Akşener, Ertaş’ı anons ederken Erdoğan’ın “Rize’nin gelini” sözlerine de yanıt verdi. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize üzerinden yaptığı tehditlere de gülerek ve “anladığı dilden” yanıt verdi: “Rize’nin gelini hemşerilerine sahip çıktı diye küplere biniyorsun. Sen daha dur, senin deyiminle, bunlar daha iyi günlerin!”

“ALLAH AŞKINA KARAR VERİN, KARADENİZ NE OLACAK?”
Ertaş, Rize’de yaşanan provokasyondan ötürü özür diledi, Akşener’i yeniden Rize’ye davet etti. AHaber’e kürsüden yanıt veren çay üreticisi Ertaş, üreticilerin terörist gösterilmesine de tepki gösterdi.

Her gelen bakanın farklı bir şey söylediğini belirten Ertaş, “Allah aşkına karar verin, Karadeniz ne olacak?” diye sordu.

Ertaş, “Duymayacaklarını bile bile bir kere daha, bu ülkenin etkili ve yetkili insanlarına sesleniyorum. Ne olur, vampir kelebek gibi şirketleri üzerimize salmayın. Elimizde avucumuzda olanları almayın yeter, diyoruz” diye konuştu.
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