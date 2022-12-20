Robert De Niro'nun Noel hediyelerini çalmak istedi, suçüstü yakalandı

Polis, kadının, De Niro'nun Manhattan'da Upper East Side'daki evinin zemin katına girdiğini gördü ve daha sonra daireye zorla girildiğini tespit ederek onu izledi.







Kadının, daha önce de defalarca hırsızlık suçlamasıyla yakalandığı bildiriliyor.





Amerikan ABC televizyonunun haberlerinde 79 yaşındaki ünlü aktörün, sabaha karşı aşağıdan gelen seslerle uyanıp, pijamalarıyla merdivenlerden indiği aktarıldı.





Robert De Niro'nun sözcüsü aktörün iyi olduğunu ve konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.





Sözcü, hırsızlık olayının, aktörün geçici olarak kiraladığı bir dairede gerçekleştiğini de ekledi.





New York polisinden yapılan açıklamaya göre, polis memurları kadının eve girişini görüp izlediler ve arkasından içeri girdiler. Onu, tam da Noel ağacının altındaki hediye paketlerini torbasına doldurmaya çalışırken yakaladılar.





Hırsızlık olayına müdahale eden polislerin evin ünlü aktör De Niro'ya ait olduğunu bilmedikleri de açıklandı.





Bir polis sözcüsü olayla ilgili soruşturmanın hala sürdüğünü, kadının henüz mahkeme önüne çıkarılmadığını söyledi.





İki Oscar sahibi aktör Robert De Niro, doğma büyüme Manhattanlı.