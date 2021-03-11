Samanyolu Haber /Dünya / Robert Koch Enstitüsü'nden kritik uyarı /11 Mart 2021 19:29

Robert Koch Enstitüsü'nden kritik uyarı

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, Almanya’da corona virüsü salgınının üçüncü dalgasının çoktan başladığını belirterek, "Aşılara rağmen maske takma ve sosyal mesafe gibi koruyucu önlemlerin katı bir şekilde uygulanması hala gerekli" dedi.

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Avrupa’da corona virüsü ile mücadele devam ederken Almanya’dan salgına yönelik endişe veren açıklama geldi.

Ülkenin bulaşıcı hastalıklar konusunda yetkili kurumu olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, Cenevre’de Birleşmiş Milletler Gazeteciler Derneği'ne (ACANU) verdiği röportajda, “Covid-19 salgınının üçüncü dalgasının Almanya'da başladığına dair çok net işaretler görüyoruz. Salgının üçüncü dalgası, ülkede çoktan başladı. Aşılara rağmen maske takma ve sosyal mesafe gibi koruyucu önlemlerin katı bir şekilde uygulanması hala gerekli” dedi.

KISITLAMALAR SONBAHARDA BİTER

Aşılama kampanyasının corona virüsü mutasyonlarına karşı bir yarış olduğunu belirten Wieler, artık bitiş çizgisinin göründüğünü söyledi. Wieler, aşı üretim ve tedarikinde herhangi bir kesinti olmadığı takdirde nüfusun yüzde 80’inin önümüzdeki sonbaharda virüse karşı bağışıklık geliştirebileceğini ifade ederek, böyle bir durumda tüm Covid-19 tedbirlerinin kaldırılabileceğini dile getirdi.

MERKEL DE UYARDI

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün salgına kaşı mücadele eden çalışanlarla video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Merkel burada yaptığı konuşmada, corona virüsü salgını ile mücadelede önümüzde 3-4 aylık zorlu bir dönem olduğunu vurgulamış, salgının hala ciddi bir tehdit olduğunu ve aşılamanın ardından normale dönüşün mümkün olabileceğini söylemişti.

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