Samanyolu Haber /Gündem / Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı /10 Eylül 2020 17:25

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

ABD Hava Kuvvetleri, Mojave Çölü'ndeki bir tatbikatta robot köpekleri denedi.

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında 30 ayrı noktada Amerikan ordusunun farklı unsurlarıyla gerçekleştirilen tatbikatta C-130 nakliye uçaklarından indirilen robot köpekler, askerler uçaktan inmeden önce güvenlik taraması yaptı.

Üzerinde gelişmiş sensörler ve vericiler bulunan robotlar, uçaktaki personele veri aktardı.

Vision 60 UGV adı verilen elektronik köpekler, Philadelphia merkezli üretici firma Ghost Robotics tarafından "Otonom insansız kara aracı" olarak tanımlanıyor.



Şirket yetkilileri, her türlü arazi koşuluna uyum sağlayabilmesi için robotların, benzerlerine kıyasla mekanik açıdan daha basit tasarlandığını söylüyor. Şirket, bu yolla robotların dayanıklılık ve çevikliğinin artırıldığına dikkat çekiyor.

Uçak yakıtı ve uydular kadar önemli'
Robot köpekler, Amerikan ordusunun "İleri Muharebe Yönetim Sistemi"nin (ABMS) bir parçası. ABMS, olası tehditleri göğüslemek için havada ve karada yapay zeka ve hızlı veri analizleri kullanıyor.

Hava Kuvvetleri'nin satın alma, teknoloji ve lojistikten sorumlu biriminin başkan yardımcısı Will Roper, askerlerin savaş koşullarında çok sayıda veriyi değerlendirmek zorunda olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle saniyenin milyarda biri kadar bir süre içinde yapılan sentezlere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Roper, "Veriler, uçak yakıtı ya da uydulardan daha az yaşamsal önemde değil ve yeni nesil savaşlar için anahtar konumda" dedi.

Hava Kuvvetleri'nin açıklamasında Uzay Operasyonları Dairesi Başkanı Orgeneral John Raymond "Tüm savaş alanlarında askerlerimizin hızlı bir şekilde sensörlerden yararlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bilgi çağında savaşıp kazanabilmek için bu konsept ve kabiliyetimizi geliştirmek zorundayız" diye konuştu.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Charles Quinton Brown Jr. da "Kazanmak için internet hızında savaşmalıyız" dedi.
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Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

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