Samanyolu Haber /Teknoloji / Robot ressam Ai-Da gözaltına alındı /21 Ekim 2021 12:30

Robot ressam Ai-Da gözaltına alındı

Bir etkinlik için Mısır'a giden robot ressam Ai-Da'nın casusluk şüphesiyle gözaltına alındığı ve gözlerinin sökülmek istendiği ortaya çıktı.

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Dünyanın en gerçekçi robot sanatçılarından biri olarak gösterilen ressam Ai-Da, Mısır’da beklenmedik bir uygulamayla karşılaştı.

Gize Piramitleri’nde düzenlenecek bir etkinlik için Ai-Da ve robotun geliştiricisi Aidan Meller, Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti. Meller, havalimanında güvenlik ekipleri tarafından sorgulanırken, robot Ai-Da da tepeden tırnağa incelendi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Meller ve Ai-Da, Mısırlı yetkililer tarafından casusluk şüphesiyle gözaltına alındı.

GÖZLERİ SAYESİNDE RESİM YAPIYOR

İngiltere ve Mısır arasında küçük çaplı bir diplomatik krize yol açan olayın çözülüp serbest bırakılmasının ardından yaşadıklarını İngiliz gazetelerine anlatan Meller, “Kahire’ye indikten sonra durdurulduk. Ai-Da’nın gözlerinde kamera olduğu için çıkarmamı istediler. Bunu yapamayacağımı, gözleri sayesinde resim yapabildiğini söyledim. Ai-Da’ya bir güvenlik sorunu olarak muamele ettiler. Casusluk faaliyetinde kullanıldığından şüphelendiler” dedi.
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