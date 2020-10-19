Samanyolu Haber /Gündem / Robot yunus gerçeğini aratmıyor /19 Ekim 2020 09:47

Robot yunus gerçeğini aratmıyor

ABD'de gerçeğine çok yakın bir robot yunus geliştirildi

SHABER3.COM

ABD'de gerçeğine çok yakın bir robot yunus geliştirildi. Bu robotların eğlence parklarında gerçek yunusların yerine kullanılması planlanıyor. Böylece gerçek yunusların özgürlüklerine kavuşturulması hedefleniyor.

Bir teknoloji firmasının geliştirdiği robot yunus birçok yunusun hayatına pozitif etki edebilir. Gösteri parklarında izlediğimiz yunusların yaşam koşulları bir eleştiri konusuyken bu konuda çözüm de ABD'li bir firmadan geldi.

Yunusların hareketlerini taklit edebiliyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve Hollywood'daki birçok filme robot hayvanlar sağlayan bir firma, robot yunus geliştirdi.

Bir robot yunus almak isteyenlerin 5 milyon doları gözden çıkarması gerekirken bu robotların çok uzun süre dayanabiliyor olması maliyeti düşüren etkenlerden biri.

Bu robot yunusu ise ilk bakışta gerçeklerinden ayırt etmek imkansız. Uzaktan kumandayla çalışan mekanizması sayesinde birçok figürü gerçekleştirebilen robot yunusun fiyatı ise oldukça yüksek.
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