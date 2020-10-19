Robot yunus gerçeğini aratmıyor

Bir teknoloji firmasının geliştirdiği robot yunus birçok yunusun hayatına pozitif etki edebilir. Gösteri parklarında izlediğimiz yunusların yaşam koşulları bir eleştiri konusuyken bu konuda çözüm de ABD'li bir firmadan geldi.

Yunusların hareketlerini taklit edebiliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve Hollywood'daki birçok filme robot hayvanlar sağlayan bir firma, robot yunus geliştirdi.





Bir robot yunus almak isteyenlerin 5 milyon doları gözden çıkarması gerekirken bu robotların çok uzun süre dayanabiliyor olması maliyeti düşüren etkenlerden biri.







Bu robot yunusu ise ilk bakışta gerçeklerinden ayırt etmek imkansız. Uzaktan kumandayla çalışan mekanizması sayesinde birçok figürü gerçekleştirebilen robot yunusun fiyatı ise oldukça yüksek.

