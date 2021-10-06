Samanyolu Haber /Gündem / Robotlar sokaklarda devriye gezmeye başladı /06 Ekim 2021 17:52

Robotlar sokaklarda devriye gezmeye başladı

Singapur'da denenen devriye robotları, halk arasında özel hayata müdahale konusunda endişeler yarattı. Devriye robotları 'sigara içmek' ve 'sosyal mesafe' gibi yönetim tarafından 'istenmeyen sosyal davranışlar' olarak itelendirilen aktivitelerde bulunan insanları uyarıyor.

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

T24'ün aktardığı habere göre, yüz tanıma sistemine sahip sokak lambalarından çok sayıda kameraya, Singapur vatandaşlarının davranışlarını kontrol etmek için farklı teknolojiler kullanıyor.

Devriye robotları, Eylül ayında üç hafta boyunca bir alışveriş merkezi ve yerleşim bölgesinde denendi.

Singapur yönetimi, teknolojinin ön planda oldu bir 'akıllı ülke' yaratmak istediğini söylese de aktivistler bu yolda insanların mahremiyetinin ihlal edildiğini savunuyor.

Denenen devriye robotlarının üzerinde 7 kamera bulunuyor, 'Xavier' ihlalde bulunanları robotik bir sesle uyarıyor.

34 yaşındaki araştırma asistanı Frannie Teo, ''Bana Robocop'u hatırlatıyor'' derken, durumun aklına 'distopik dünyaları' getirdiğini ifade etti.
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Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

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