Samanyolu Haber /Gündem / Rodos'un batısında 80 sığınmacıyı taşıyan bot battı /26 Ağustos 2020 00:32

Rodos'un batısında 80 sığınmacıyı taşıyan bot battı

Yunanistan'a bağlı Rodos Adası'nın batısında yer alan bir başka ada Herke açıklarında içinde 80 sığınmacı olduğu bildirilen bir botun battığı ifade edildi.

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Yunanistan'ın Rodos Adası'nın batısındaki Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 sığınmacıyı taşıyan bir botun battığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 sığınmacı taşıyan bir bot battı.

Rodos Liman Müdürlüğü, dalgıç ekibi ve bir Süper Puma helikopterinin batan bottaki sığınmacılar için başlatılan arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını duyurdu.

Bölgedeki hava şartlarının arama-kurtarma çalışmaları için elverişli olduğu kaydedildi.
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