Samanyolu Haber /Dünya / Rojava yönetimi Suriye seçimlerine katılmayacak /24 Mayıs 2021 19:18

Rojava yönetimi Suriye seçimlerine katılmayacak

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzeyde bir heyetin resmi temaslarda bulunduğu Rojava’da Suriye hükümeti ile arasında bulunan bütün sınır kapılarındaki geçişlerin belirsiz bir tarihe kadar askıya alınma kararından yeni bir gelişme daha yaşandı.

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Rojava’da Demokratik Suriye Meclisi (MSD) tarafından yapılan açıklamada 26 Haziran’da Suriye gerçekleşecek başkanlık seçimlerine katılmama kararı alındığı belirtildi. 

Yapılan açıklamada “Uluslararası kararlara göre siyasi bir çözüm bulmadan önce tutsakların bırakılması, göçmenleri geri dönmesi, tek gücün egemenliğinin ve zorbalığın olmadığı, Suriye’deki tüm halkların haklarını kabul eden, ayrım gözetmeyen herkes arasında eşitliği sağlayan yeni siyasi temeller üzerinde demokratik bir atmosfer olmadan gerçek bir seçimden söz edilemez” denildi.

MSD tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Demokratik Suriye Meclisi olarak birçok kez  Suriye halkının taleplerini gerçekleştirmeyen, siyasi haklarını ve varlıklarını temsil etmeyen, onları ilgilendirmeyen 2254 sayılı uluslararası karara karşı olan seçim çalışmalarına izin vermeyeceğimize dair açıklamalar yaptık.

Birçok kez siyasi bir gelişme kat etmek için Şam hükümeti ile görüşme gerçekleştirmeye çalışmamıza rağmen, Şam hükümeti görüşmeleri engelledi. Çünkü amacı insan haklarını göz önünde bulundurmaksızın kendi isteklerini dayatmaktı.

Bu kapsamda, Suriye halklarına yönelik işlenen bütün suçların sorumlusu ve 2254 sayılı karar çerçevesinde siyasi çözümün olması için yapılan görüşmelerinin engellenmesinin sorumlusu rejim ve muhalefettir. 2254 sayılı karara göre geçici bir hükümet kurulmalıdır. Güvenli bir atmosfer oluşturulmalıdır.  Krizin sonlanması için dürüst bir seçimin olması ve uluslararası gözlemcilerin olduğu yeni bir yol izlenmelidir.

MSD olarak başkanlık seçimlerinin bir parçası olmayacağız ve buna katılmayacağız. Bu konudaki tutumumuz değişmeyecektir. Uluslararası kararlara göre siyasi bir çözüm bulmadan önce tutsakların bırakılması, göçmenleri geri dönmesi, tek gücün egemenliğinin ve zorbalığın olmadığı, Suriye’deki tüm halkların haklarını kabul eden, ayrım gözetmeyen herkes arasında eşitliği sağlayan yeni siyasi temeller üzerinde demokratik bir atmosfer olmadan gerçek bir seçimden söz edilemez.”
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