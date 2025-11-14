Rojin’in babası tehditler alıyor: 2 erkeğe ait DNA bulunduktan sonra başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, okula başladıktan yalnızca üç gün sonra, 27 Eylül akşamı Van Gölü sahilinde kayboldu. Cansız bedeni, 18 gün sonra, 15 Ekim’de kaybolduğu yerden 24 kilometre uzaklıktaki Mollakasım Köyü Sahili’nde bir yurttaşın ihbarı üzerine bulundu.









‘ÜNİVERSİTE VE YURDUN İHMALİ BÜYÜK’





‘ŞU ANA KADAR KİMSE YARGILANMADI, CEZA ALMADI’





‘TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM’

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının intihar etmediğini üniversite ve yurdun ağır ihmali olduğunu söyledi.İki erkeğe ait DNA bulunduğunu belirten baba Kabaiş, “Bu bir cinayettir. Soruşturma derinleştirilsin, katiller bulunsun” çağrısı yaptı.Sürdürdüğü adalet mücadelesi ile ülkenin gündemine düşen Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, şunları söyledi: “İlk Rojin’i Van’a getirdim. 24 Eylül’de üniversiteye ve yurda güvendik onlara teslim ettik. Kızım intihar edilecek bir durumda ortada yoktu. Niye intihar edecek? Bir genç kız öğretmenliği üniversiteyi kazanmıştı. Ben kendim onu getirdim. Yolda da, çarşıda da keyfi gayet yerindeydi. Van’a getirdim. Üniversiteye kadar da onu götürdüm. Yurt kapısına kadar onu götürdüm. Eşyalarını yurda bıraktı. Okul bahçesinden gezdik. Hatta bir video da çektik. Keyfi gayet yerindeydi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu.”Hem yurt hem de üniversitenin ihmallerine dikkat çeken Kabaiş, “İkisi de büyük ihmalleri vardır. O ihmaller de ölüme sebebiyet getiren ihmallerdir. Cuma akşamı kayboluyor, Cumartesi günü öğleye doğru bizi aradılar. Bunlar ihmaldirler. Ölüme sebebiyet getiren ihmaldir. Hem yurt hem üniversite. İkisinden de şikayet edeceğim” dedi.Şu anda kadar herhangi bir görevde uzaklaştırma yapılmadığını veya ceza verilmediğini söylene Kabaiş, “Bir de öğrenciler soruyor diyor ki bizim arkadaşımıza ne oldu? Sürekli yürüyüş yapıyorlar, oturma eylemi yapıyorlar. Rektörlük bunlara da engel oluyor. Neden ama? Niye engel oluyorsun? Sen bize değer vermedin. Bari öğrencilerine değer ver. Oturma eylemi yapsınlar, sıkıntı yok. Açıklama yapsınlar, sorsunlar. Bu DNA’lar ikinci rapor adli tıptan geldi. DNA’lar tespit edildi. Artık daha bulaş değil. O da bellidir ki yani bir cinayettir” diye konuştu.“Bundan bir ay önceydi. Yani o yeni gelen rapor iki erkeğe ait DNA. Ondan sonra o tehditler geldi, gelmeye başladı. 3-4 tane farklı numaradan, yabancı numara” diyen Kabaiş, tehditleri şöyle açıkladı:“İlk bana gelen numara, o da yabancıydı. Kabe’nin üzerine uçak geçiyor bomba yağdırıyor. Bir de alt yazıda ‘Rojin’in ölümünden bizim parmağımız vardır. Sen ve ailen geri çekilmezseniz aksi takdirde ölümünüz yakındır. Şu şekilde yazıyor. Bu beni hiç etkilemiyor. Ben ondan hiç çekinmeyeceğim. Yani mücadelemin aynısını devam edeceğim. Hiç kimseden de korkmuyorum. Her yere de gidiyorum. Aynı şekilde gene mücadeleme devam edeceğim.”Kabaiş, yetkililere şöyle seslendi: “Özellikle devletin büyüklerinden rica ediyorum. Cumhurbaşkanı olsun, İçişleri Bakanı olsun, Adalet Bakanı olsun. Yani bu dosyanın bir an önce aydınlanmasını istiyoruz ki o büyükler de el atsın. Yani mücadele etsinler. Bu dosya niye bu hale geldi? Neden 13 aydır her şey ciddi bir şekilde takip edilmedi. Çok eksiklikler var. Bu bir cinayettir. Kim olursa olsun ilk önce iyicene araştıracaksınız. Dosya hangi aşamadadır? Olayın olduğu yer neresidir? Nasıldır? Uçurum var mı, yok mu? Herhangi belki ayağı kaymış ya bir şey olmuş o şekilde de yorum yaptılar. Bizi çok üzdüler. Yani dikkat etmesi lazımdır. Ne olursa olsun gerçekler neyse hakikat neyse hepimiz onun peşindeyiz. Adalet istiyoruz.”