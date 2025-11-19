Rojin Kabaiş soruşturması: DNA karşılaştırma listesi 195 kişiye çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kıyaslanacak DNA profili sayısı 195’e yükseldi. Üniversitenin olası sorumluluğuna ilişkin yapılan suç duyurusu ise “görevsizlik” kararıyla üniversitenin kendi soruşturmasını yürütmesi gerektiği gerekçesiyle iade edildi.



Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, dosyaya ilişkin son gelişmeleri yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre Baro Başkanı Sinan Özaraz ve dosya takip komisyonu, 18 Kasım’da başsavcı vekiliyle görüşerek soruşturmanın işleyişine dair bilgi aldı. Görüşmede, sürecin Van Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ve ilgili savcı tarafından ortak şekilde takip edileceği belirtildi.

195 KİŞİLİK DNA LİSTESİ VAR



Açıklamada, Kabaiş’in cenazesinin olay yerinden Adli Tıp’a nakli sırasında temas etmiş olabileceği değerlendirilen 134 kişiden alınan DNA örneklerinin kriminal laboratuvarlarda karşılaştırıldığı hatırlatıldı. Bu sayının son değerlendirmede 195’e çıktığı, üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de listeye dahil edildiği bildirildi. Baro, kıyaslanacak DNA profili sayısının ilerleyen süreçte daha da artabileceği bilgisini de paylaştı.



Öte yandan Kabaiş’in otopsisi sırasında kullanılan tüplerle ilgili “bulaş şüphesi” nedeniyle tedarikçi, üretici ve ilgili ATK personeli hakkında araştırma yürütüldüğü belirtildi.



Ailenin, Kabaiş’in ölümünde üniversitenin ihmali bulunduğu iddiasıyla yaptığı suç duyurusu, YÖK Kanunu gereği “görev suçu” kapsamında değerlendirilerek üniversitenin kendi soruşturmasını yürütmesi gerektiği yönünde karara bağlandı. Bu nedenle başsavcılık 14 Kasım’da görevsizlik kararı verdi.



Kabaiş’in kaldığı KYK yurduna ilişkin olası ihmallerle ilgili soruşturmada ise Van Valiliği İl İdare Kurulu’ndan soruşturma izni talep edildi. Sürecin izin aşamasında beklediği aktarıldı.



