Rojnews ses kaydını yayınladı! MİT, Kürt siyasetçiyi tehdit etmiş

Zeki Çelebi, görüştüğü MİT’çi tarafından ailesiyle tehdit ediliyor: “Siz kendinizden vazgeçiyor olabilirsiniz ama çocuklarınıza bunu yapmayın! Şu an biz bunu düzeltebiliriz. Ama bu düzeltilmediği sürece size hangi gözle bakılıyorsa, çocuklarınıza da aynı gözle bakılacak. Şunu da ekliyorum; kardeşlerinizle artık gelemeyecek.”





AİLENİ, ÇOCUKLARINI, KARDEŞLERİNİ DÜŞÜN!

Süleymaniye’de 17 Mayıs’ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kürt siyasetçi Mehmet Zeki Çelebi’nin, ölümünden hemen önce MİT tarafından tehdit edildiğine dair ses kaydına ulaşıldı. Rojnews’te yer alan habere göre, Mehmet Zeki Çelebi, saldırıya uğramadan bir süre önce MİT tarafından ajanlık dayatılıyor.







YARDIMCI OLURSAN, DOSYALARINI KARARTIRIZ



MİT yetkilisi, “Devlet, Zeki bize yardımcı olursa biz de onun dosyasını karartırız, diyor.” ifadelerini kullanırken Çelebi , “Benden istediğiniz yardım doğrultusunda ya insanları tutukluyorsunuz ya da öldürüyorsunuz. Bu durum ne kadar vicdanidir?” diyor.







MİT yetkilisi ile Mehmet Zeki Çelebi arasında geçen telefon görüşmesinden bazı bölümler şöyle:





MİT: Bundan önce sizi aramamızın nedenlerini ve amaçlarını size aktarmıştım. Sen de takdir edersin ki devlet bir şeyler öğrenmek istiyor. Bizler sadece bize bilgi vermeni istiyoruz. Bir yerde oturup görüşebiliriz. Bu konuda sizin yardımınızı istiyoruz.





Zeki Çelebi: Size daha önce de ifade ettim, kendimle alakalı olanlar dışında başkasına ilişkin sizinle paylaşabileceğim bir bilgi yok. 20 yıldır büyük zorluklar yaşadım. Bunca olaydan sonra devlet gelip bana kendimi kurtarmam için suçsuz insanlar hakkında bilgi vermemi istiyor. Bu, kişiliğime ve kimliğime uzak şeylerdir. Ben yurtsever bir Kürdüm ve halkların kardeşliğinden yanayım. Ben geçen aramanızda da söyledim, ben size bilgi verecek durumdan uzağım. Net konuşmak gerekirse benden istediğinizi yapamam.





MİT: Neden sadece kendini kurtaracağını düşünüyorsun? Bu durum sadece seni ilgilendirmiyor. Ailen ve çocukların var! Eşini ve çocuklarını biraz düşün.





Zeki Çelebi: Bir aile olarak özgür olmak ne kadar mümkün olabilir ki? Düşünün, koskocaman bir orman yanarken bir ağacın kurtulması ne kadar anlamlı olabilir?





MİT: İleride yapılacak projeler için bizim için bir şeyler yazmanı istiyoruz. Bir rapor kaleme almanı istiyoruz.





SENİN DOSYAN, İKİ DUDAĞIMIZIN ARASINDA

Zeki Çelebi: Sen daha önce bana dosyamın bozulmasının iki dudağının arasında olduğunu ifade ettin. Şayet adalet bir kişinin iki dudağının arasında kalmışsa bu ne kadar doğrudur? Sen tam olarak bunu söyledin, öyle değil mi?





MİT: Evet, aynen öyle söyledim.





Zeki Çelebi: Şayet dosyam bir kişinin iki dudağının arasında kalmışsa o devlette hiçbir yasadan söz edilemez.





MİT: Devlet, Zeki bize yardımcı olursa biz de onun dosyasını karartırız, diyor.





Zeki Çelebi: Benden istediğiniz yardım doğrultusunda ya insanları tutukluyorsunuz ya da öldürüyorsunuz. Bu durum ne kadar vicdanidir?