Samanyolu Haber /Gündem / ROK duyurdu: Mansur Yavaş'a da yolsuzluk soruşturması açılacak /14 Mayıs 2025 10:20

ROK duyurdu: Mansur Yavaş'a da yolsuzluk soruşturması açılacak

Son olarak "CHP'ye kayyım atanacağı" iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Rasim Ozan Kütahyalı, bu kez de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yolsuzluk soruşturması açılacağını ileri sürdü.

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İktidara yakın televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında “yolsuzluk” soruşturması açılacağını iddia etti.

Velev'de yer alan habere göre Ensonhaber isimli sitedeki yayınında Kütahyalı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin fazla “çay bardağı” alarak yolsuzluk yaptığını ileri sürdü.

Kütahyalı’nın ifadeleri şöyle:

‘ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SÜRECİ BAŞLATIYOR’
“Mansur Yavaş, 140 milyon bardağın hesabını ver bakalım. Ben hayatımda böyle komik bir vurgun görmedim. Mezarlıklar müdürlüğü 140 milyon bardak almış.

Ankara tarihinde bu kadar insan ölmedi. Yetmemiş 100 milyon da tahta kaşık almış.

Panik içinde müdürü görevden aldın. Çünkü yakalandınız. Bu bardakları ispat et ben burada her şeyi yapacağım.

Bir de tabut yolsuzluğu var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı süreci başlatıyor.”
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