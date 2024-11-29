Samanyolu Haber /Gündem / ROK: Öcalan’ın Ankara’da oturacağı evin eşyaları bile hazır /29 Kasım 2024 13:03

ROK: Öcalan’ın Ankara’da oturacağı evin eşyaları bile hazır

İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, Abdullah Öcalan'ın Ankara'da bir eve yerleştirileceğini ve buradan DEM Parti'yi yöneteceğini öne sürdü.

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İktidara yakın medya yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube’daki yayınında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ev hapsine geçmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığını iddia etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşeceğini ve bunun için son prosedürlerin görüşüldüğünü öne süren Kütahyalı, sürecin olumlu sonuçlanması halinde Öcalan’ın Ankara’da ev hapsine alınacağını söyledi.

PKK’nin silah bırakması halinde Türkiye siyasetinin yeni bir döneme gireceğini belirten Kütahyalı, Öcalan’ın Ankara’da yerleştirileceği evin içindeki eşyaların bile hazır olduğunu iddia etti.

Kütahyalı’nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

‘TARİHİN YÜKÜ OMUZLARINDA’
“Tuncer Bakırhan İmralı’ya gidiyor, son prosedürler işleniyor. Cumartesi ya da pazar Tuncer Bakırhan İmralı’ya gidip Abdullah Öcalan ile görüşecek. Ben Tuncer Bakırhan’a güveniyorum. Yapıcı bir şekilde Öcalan’ı da teşvik eden bir konuşma içine girecektir. Netice olumlu olursa Abdullah Öcalan ‘Silahların gömülmesi için gereken her şeyi yapacağım’ derse Tuncer Bakırhan’ın da çok büyük katkısı olabilir. Tarihin yükü omuzlarında şu an. Yap bu işi.

‘DEM PARTİ’Yİ YÖNETECEK’
Eğer süreç olumlu biterse Abdullah Öcalan Ankara’ya gelecek. Oturacağı ev – ev hapisanesi diyelim – hazır. Nerede olacağı, içindeki eşyalar, güvenlik çemberi, her şey hazır. Oradan DEM Parti’yi yönetecek ve Türkiye siyaseti yepyeni bir döneme girecek.”
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